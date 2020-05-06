В тиктоке уже несколько недель танцуют под ремикс песни «Фаина» группы «На-На». Тренд дошел и до самих музыкантов. Участники группы даже записали тикток:

— Угадайте, кто поет этот трек?

— Так это же мы!

На этой фразе исполнители начинают прыгать и дрыгать ногами.

Алена Политова, дочь солиста «На-На» Владимира Политова, тоже записала тикток с участием отца. Ей пришлось пояснить, кто это такой: «Это мой папа и он исполнитель той самой „Фаины“, под которую снимали видео в тиктоке». По словам дочери, певец очень хотел поучаствовать в этом флешмобе.

Сперва Политов просто стоит в домашней одежде и застенчиво машет зрителю. Но как только в ремиксе начинаются басы, музыкант РЕЗКО перевоплощается в стилягу в желтом пиджаке. И, конечно же, танцует.

«[Папе], кстати, скоро аж 50 лет, посмотрите, какой свежий! Всей душой его люблю», — добавила Алена Политова.

Правда, не все подписчики поверили, что Владимир Политов действительно исполнитель «Фаины». Тогда его дочь выложила доказательство — запись с концерта группы.