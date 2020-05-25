В США тиктокеры напугали медведя. Он пытался залезть в пустую машину, но услышал их крики и передумал

В Северной Каролине медведь попытался залезть в машину тиктокеров. Трое друзей, Джейкоб, Лукас и Кристина, в этот момент находились в доме напротив. Ролик начинается мирно: приятели провожают медведя взглядом, по-хорошему просят уйти домой и спрашивают, точно ли у автомобиля закрыты двери. В это время медведь вразвалочку подходит к машине и открывает дверь под крики «Только не изгадь Mercedes». Тут тиктокеры начинают звуковую атаку: страшно рычат и вопят «Что за хре-е-ень». Животное их замечает, встает на задние лапы, пятится — и убегает куда подальше. Крики сработали, тиктокеры победили! Вреда медведь нанести не успел, зато стал героем популярного тиктока.











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