Оппозиционер Алексей Навальный завел аккаунт в тиктоке. Пока получается не очень, хотя блогер явно старается. «Не знаю, что здесь делать. Что я должен, петь, танцевать? Я не понимаю, что делают в тиктоке», — заявляет Навальный в первом же ролике. Хэштеги у видео такие: #зачем, #стыдно, #креатив.

Во втором тиктоке высмеивается срыв дебатов с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которые должны были состояться 1 мая. Ролик представляет собой слайд-шоу с говорящими фотографиями Навального и Захаровой. Рты на их снимках движутся как у канадцев в мультсериале «Южный парк».

Захарова: На дебаты пошли!

Навальный: Ну пошли.

Захарова: А все уже…

Навальный: Что все?

Захарова: А все уже, все… Надо было раньше!

Навальный: Так я же сразу согласился.

Захарова: А все уже…

Это перезалив ролика блогера Станислава Круглицкого, также известного как stasprostoklass.

В третьем тиктоке Навальный просто страдает под музыку. Оппозиционер узнал, что в тиктоке под словом «кекс» имеют в виду секс. «Ужасная правда о TikTok. Хочу это развидеть, расслышать и раззнать», — говорится в описании ролика.

Навальный меньше чем за неделю набрал 138 тысяч подписчиков. Надеемся, в ближайшее время оппозиционер улучшит качество своих тиктоков — и тогда аудитория станет еще больше. А пока можно прочитать инструкцию «Медузы» по тому, как стать классным тиктокером.