Навальный за окрошку на квасе, «прокефирные» проиграли! Мемы — плюс инструкция для тех, кому надоели споры о холодном супе
Внимание! Предупреждение о возможном конфликте интересов. Почти вся редакция «Медузы» выступает за окрошку на квасе.
На кефире или квасе?
А может, на айране? Так звучит вечный спор о том, как нужно готовить окрошку. Вернее, звучал — судя по новому исследованию «Яндекса», партия «За квас» одержала верх.
В компании посчитали количество упоминаний кефира и кваса в поисковых запросах в сочетании со словом «окрошка» с января 2018-го по май 2019-го. На основе полученных данных составили специальную карту:
Из-за карты «Яндекса» споры о единственно правильном рецепте окрошки разгорелись с новой силой. И некоторые уже планируют экспансию во вражеские регионы:
Прекрасная Россия будущего тоже за квас.
Многие обороняют свои границы шутками про «кефирных».
«Прокефирные» обороняются изо всех сил. Но войну в соцсетях явно проигрывают!
А также — важные наблюдения по мотивам спора.
Однако некоторые пользователи поставили под сомнение достоверность распределения сил на карте.
К тому же, сотрудники «Яндекса» не учли мнения кумысных и пивных сепаратистов. А также тех, кому окрошка не нравится вообще.
Бонус. Как скрыть сообщения про окрошку в твиттере? Надоели эти споры!
Споры на тему окрошки происходят каждый год — и многих они уже успели утомить. К счастью, в твиттере можно игнорировать посты, содержащие определенные фразы или хэштеги (а вот в фейсбуке без сторонних расширений так сделать не получится).
Для этого не нужно никого банить, достаточно просто заблокировать как можно больше слов-раздражителей, после этого они не будут попадать в ленту.
Как это сделать в официальном клиенте твиттера для мобильных устройств
Чтобы отфильтровать нежелательный контент, нужно зайти в свой аккаунт и выбрать пункт «Настройки и конфиденциальность». И далее:
- «Настройки контента»
- «Безопасность»
- «Игнорируемые»
- «Игнорируемые слова»
- «Добавить»
Веб-версия
- «Профиль и настройки»
- «Настройки и конфиденциальность»
- «Игнорируемые слова»
- «Добавить»
Появится поле ввода, куда нужно вписать слова, связанные с темой. Например, в случае с окрошкой список игнорируемых фраз должен быть примерно таким: «на квасе», «на кефире», «окрошка», «окрошку», «окрошкой», «окрошке» и так далее.
Там же можно настроить период игнорирования этих слов: сутки, неделю, месяц или навсегда. Кроме того, сообщения с нежелательными словами можно не выводить в уведомлениях от других пользователей, но показывать их в главной ленте — и наоборот. После этого нужно нажать кнопку «сохранить».
Поздравляем! Скорее всего, в твиттере окрошка вас больше не побеспокоит.