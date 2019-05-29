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Внимание! Предупреждение о возможном конфликте интересов. Почти вся редакция «Медузы» выступает за окрошку на квасе.

На кефире или квасе? А может, на айране? Так звучит вечный спор о том, как нужно готовить окрошку. Вернее, звучал — судя по новому исследованию «Яндекса», партия «За квас» одержала верх.

В компании посчитали количество упоминаний кефира и кваса в поисковых запросах в сочетании со словом «окрошка» с января 2018-го по май 2019-го. На основе полученных данных составили специальную карту:

Из-за карты «Яндекса» споры о единственно правильном рецепте окрошки разгорелись с новой силой. И некоторые уже планируют экспансию во вражеские регионы:

Прекрасная Россия будущего тоже за квас.

Многие обороняют свои границы шутками про «кефирных».

«Прокефирные» обороняются изо всех сил. Но войну в соцсетях явно проигрывают!

А также — важные наблюдения по мотивам спора.

Однако некоторые пользователи поставили под сомнение достоверность распределения сил на карте.

К тому же, сотрудники «Яндекса» не учли мнения кумысных и пивных сепаратистов. А также тех, кому окрошка не нравится вообще.

Бонус. Как скрыть сообщения про окрошку в твиттере? Надоели эти споры!

Споры на тему окрошки происходят каждый год — и многих они уже успели утомить. К счастью, в твиттере можно игнорировать посты, содержащие определенные фразы или хэштеги (а вот в фейсбуке без сторонних расширений так сделать не получится).

Для этого не нужно никого банить, достаточно просто заблокировать как можно больше слов-раздражителей, после этого они не будут попадать в ленту.

Как это сделать в официальном клиенте твиттера для мобильных устройств

Чтобы отфильтровать нежелательный контент, нужно зайти в свой аккаунт и выбрать пункт «Настройки и конфиденциальность». И далее:

«Настройки контента»

«Безопасность»

«Игнорируемые»

«Игнорируемые слова»

«Добавить»

Веб-версия

«Профиль и настройки»

«Настройки и конфиденциальность»

«Игнорируемые слова»

«Добавить»

Появится поле ввода, куда нужно вписать слова, связанные с темой. Например, в случае с окрошкой список игнорируемых фраз должен быть примерно таким: «на квасе», «на кефире», «окрошка», «окрошку», «окрошкой», «окрошке» и так далее.

Там же можно настроить период игнорирования этих слов: сутки, неделю, месяц или навсегда. Кроме того, сообщения с нежелательными словами можно не выводить в уведомлениях от других пользователей, но показывать их в главной ленте — и наоборот. После этого нужно нажать кнопку «сохранить».

Поздравляем! Скорее всего, в твиттере окрошка вас больше не побеспокоит.

Максим Иванов