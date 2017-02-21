Президент Исландии выступил против пиццы с ананасом. Его рейтинг под угрозой

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон выступил против добавления ананаса в пиццу. Более того, по словам исландского лидера, если бы это было в его полномочиях, он бы вообще запретил делать пиццу с ананасом. С такими заявлениями президент выступил на встрече со школьниками, один из которых поинтересовался, как Йоуханнессон относится к .

После этого исландская пресса задалась вопросом, как презрительное отношение к ананасам может отразиться на рейтинге Гвюдни Йоуханнессона. Сейчас его работой довольны 97 процентов исландцев.

Moving to Iceland pic.twitter.com/3RIzpvLQyG — James Felton (@JimMFelton) February 20, 2017

Депутат исландского парламента Смари Маккарти заявил «Медузе», что согласен с президентом своей страны. «Ни к чему добавлять ананас в пиццу», — сказал он. При этом в старейшем англоязычном журнале об Исландии Iceland Review пишут, что ананасы — самый популярный топпинг для пиццы в стране.

В интернете годами спорят, можно ли класть ананасы в пиццу. Сейчас новый виток дискуссии: это обсуждается на Reddit и в твиттере. Сотрудница студенческого издания в Джорджии The Alchemist написала заметку по поводу ананасов и пиццы и даже не поленилась провести опрос среди знакомых. В 2016 году на сервисе вопросов Quora интересовались, почему пицца с ананасами вызывает столько споров. На Buzzfeed ее называли «самой оскорбительной пиццей».

Пожалуйста, выскажитесь в этом опросе. Давайте расставим точки над i.

В «Медузе» итоги опроса (не всех) сотрудников редакции показали, что любителей пиццы с ананасом слегка больше, чем тех, кто ее терпеть не может.