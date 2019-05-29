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И все-таки окрошка на квасе или на кефире? Пельмени варить или жарить? Макароны с хлебом или без? Пора поставить точку в главных спорах о еде

Каждый год в конце весны люди в соцсетях начинают спорить про окрошку: надо ли ее готовить на кефире или на квасе? В этот раз масла в огонь подлил «Яндекс», который изучил предпочтения пользователей по регионам — получилось, что большинство россиян предпочитают есть окрошку на квасе, хотя на юге страны и на Дальнем Востоке есть много регионов, болеющих за кефир.

Но у нас все же остались вопросы про другие блюда русской кухни! Вы за молочный суп или против? А холодец надо есть с хреном или без? Осторожно: скорее всего, вам захочется есть.

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