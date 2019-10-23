Оппозиционный политик Алексей Навальный выложил в инстаграм селфи со своей женой Юлией — на снимке та якобы готовится ударить сковородой ничего не подозревающего мужа. «Когда приходишь на кухню со словами „Йуля, фотки с тобой лайкают лучше всего. Давай сделаем селфи“», — говорится в комментарии к посту.

В твиттере «Лентача» устроили конкурс на лучшую подпись к фотографии Навальных.

К «Лентачу» присоединились и обычные пользователи соцсетей.

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