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Алексей Навальный сделал селфи с женой — на фото она пытается ударить мужа сковородой. Теперь это мем
Источник: Meduza
Оппозиционный политик Алексей Навальный выложил в инстаграм селфи со своей женой Юлией — на снимке та якобы готовится ударить сковородой ничего не подозревающего мужа. «Когда приходишь на кухню со словами „Йуля, фотки с тобой лайкают лучше всего. Давай сделаем селфи“», — говорится в комментарии к посту.
В твиттере «Лентача» устроили конкурс на лучшую подпись к фотографии Навальных.
К «Лентачу» присоединились и обычные пользователи соцсетей.