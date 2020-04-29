Алексей Навальный проводит новое расследование. Он пытается установить породу «прекрасного толстого кота»

Оппозиционер Алексей Навальный постоянно выпускает расследования с разоблачением чиновников. Его Фонд борьбы с коррупцией изучает документы, использует дроны, отправляется в другие города и страны. Но есть кое-что, что не под силу выяснить даже Навальному — а именно породу упитанного серого кота, которого нянчат под музыку (а может, с ним просто танцуют). Чтобы прояснить ситуацию, оппозиционер обратился к своим подписчикам в твиттере.

Вот что Навальный смог узнать из комментариев:

коты не бывают толстыми, только фундаментальными

это кот-арбуз

упитанный кролик

а что до породы, то это либо американская, либо британская короткошерстная кошка.

Есть еще один вариант — это скоттиш-страйт.

Неизвестно, устроили ли Навального такие ответы, но обсуждение идет уже вторые сутки.