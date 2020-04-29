шапито
Алексей Навальный проводит новое расследование. Он пытается установить породу «прекрасного толстого кота»
Источник: Meduza
Оппозиционер Алексей Навальный постоянно выпускает расследования с разоблачением чиновников. Его Фонд борьбы с коррупцией изучает документы, использует дроны, отправляется в другие города и страны. Но есть кое-что, что не под силу выяснить даже Навальному — а именно породу упитанного серого кота, которого нянчат под музыку (а может, с ним просто танцуют). Чтобы прояснить ситуацию, оппозиционер обратился к своим подписчикам в твиттере.
Вот что Навальный смог узнать из комментариев:
- коты не бывают толстыми, только фундаментальными
- это кот-арбуз
- упитанный кролик
- а что до породы, то это либо американская, либо британская короткошерстная кошка.
Есть еще один вариант — это скоттиш-страйт.
Неизвестно, устроили ли Навального такие ответы, но обсуждение идет уже вторые сутки.