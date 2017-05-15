С мемами все было хорошо. Пока не появился Навальный

В воскресенье 14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. На митинг пришел и оппозиционер Алексей Навальный с женой и сыном; когда они подошли к сцене, их окружили полицейские и вывели с мероприятия.

Подробнее об этом Как прошел митинг против сноса пятиэтажек в Москве и как не пустили на сцену Алексея Навального. Репортаж «Медузы»

Один из организаторов этого митинга, журналистка Екатерина Винокурова, после митинга дала интервью, в котором, в частности, сказала: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный».

"Всё было так хорошо, пока не появился Навальный". Ну да, пусть его выведет ОМОН и снова будет хорошо. pic.twitter.com/Tg9FFk2h3U — Alexey Navalny (@navalny) May 14, 2017

Фраза быстро стала мемом: пользователи твиттера начали вспоминать, что еще шло хорошо, пока не появился Навальный.

И увидел Бог, что всё что он создал было хорошо.

Пока не появился Навальный. pic.twitter.com/nZtoNCTiOr — Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) May 15, 2017

Все было так хорошо, пока не появился Навальный!@navalny pic.twitter.com/vc4LucbMVR — Фёдор Черкасов (@fedya_cherkasov) May 15, 2017

Всё было хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/2ncRpknKcQ — Денис Никитин (@NikitinYar) May 14, 2017

у нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты и полсолонки кокаина, пока не появился Навальный — НИИ Юности (@just_like_danny) May 14, 2017

"Всё было так хорошо, пока не появился Навальный" pic.twitter.com/wfmiotHBIo — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) May 14, 2017

Все было так хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/F4Tucezuia — Bob Farber (@Bobchensk) May 14, 2017

Все было так хорошо пока не появился Навальный pic.twitter.com/8prC7sDvsb — ласковый бульдозер (@ishumitcu) May 15, 2017

Всё было так хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/NsxEO00YRr — Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) May 15, 2017

@navalny Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Праздник испортили, шарик не дали. pic.twitter.com/1yHmRDzxwB — Сергей Иванов (@ckrakeh) May 15, 2017

Всё было так хорошо, пока не появился Навальный. pic.twitter.com/W2P2ARqYyQ — Ivan Semyonov (@Sem7ser) May 15, 2017