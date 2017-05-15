С мемами все было хорошо. Пока не появился Навальный
В воскресенье 14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. На митинг пришел и оппозиционер Алексей Навальный с женой и сыном; когда они подошли к сцене, их окружили полицейские и вывели с мероприятия.
Один из организаторов этого митинга, журналистка Екатерина Винокурова, после митинга дала интервью, в котором, в частности, сказала: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный».
"Всё было так хорошо, пока не появился Навальный". Ну да, пусть его выведет ОМОН и снова будет хорошо. pic.twitter.com/Tg9FFk2h3U— Alexey Navalny (@navalny) May 14, 2017
Фраза быстро стала мемом: пользователи твиттера начали вспоминать, что еще шло хорошо, пока не появился Навальный.
И увидел Бог, что всё что он создал было хорошо.— Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) May 15, 2017
Пока не появился Навальный. pic.twitter.com/nZtoNCTiOr
Все было так хорошо, пока не появился Навальный!@navalny pic.twitter.com/vc4LucbMVR— Фёдор Черкасов (@fedya_cherkasov) May 15, 2017
Всё было хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/2ncRpknKcQ— Денис Никитин (@NikitinYar) May 14, 2017
"Всё было так хорошо, пока не появился Навальный". @navalny pic.twitter.com/dl8HU6W0wM— RBTUBCA (@robotubiyca) May 14, 2017
Все было хорошо, пока не появился Навальный... @navalny pic.twitter.com/7d2I9qCaxv— Sergei Drenyasov (@DJ_Shinoda) May 15, 2017
у нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты и полсолонки кокаина, пока не появился Навальный— НИИ Юности (@just_like_danny) May 14, 2017
"Всё было так хорошо, пока не появился Навальный" pic.twitter.com/wfmiotHBIo— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) May 14, 2017
Все было так хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/F4Tucezuia— Bob Farber (@Bobchensk) May 14, 2017
@fedya_cherkasov @navalny pic.twitter.com/fuNbiJBzCy— Шухарт (@shuh_art) May 15, 2017
@fedya_cherkasov @navalny Все было так здорово. Пока не появился Навальный. pic.twitter.com/9NPsvuslwh— Sladkiybubalex (@Sladkiybubalech) May 15, 2017
@fedya_cherkasov @navalny pic.twitter.com/aokRpNn0lY— Evgen (@Evgen93852133) May 15, 2017
Все было хорошо, пока не появился Навальный!@navalny pic.twitter.com/4uJIfJZvZH— IlonaFox (@supernova929) May 15, 2017
Все было так хорошо пока не появился Навальный pic.twitter.com/8prC7sDvsb— ласковый бульдозер (@ishumitcu) May 15, 2017
Всё было так хорошо, пока не появился Навальный pic.twitter.com/NsxEO00YRr— Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) May 15, 2017
@navalny Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Праздник испортили, шарик не дали. pic.twitter.com/1yHmRDzxwB— Сергей Иванов (@ckrakeh) May 15, 2017
Всё было так хорошо, пока не появился Навальный. pic.twitter.com/W2P2ARqYyQ— Ivan Semyonov (@Sem7ser) May 15, 2017
Все шло отлично, пока не появился Навальный [извините] pic.twitter.com/PmTSzMwS9K— Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 15, 2017
Эстетичненько https://t.co/lrjAAdoT7S pic.twitter.com/zrT8tEXpuw— Алексей Венедиктов (@aavst) May 14, 2017
Фото в анонсе: Евгений Фельдман