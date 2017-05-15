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С мемами все было хорошо. Пока не появился Навальный

Meduza
08:04, 15 мая 2017

В воскресенье 14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. На митинг пришел и оппозиционер Алексей Навальный с женой и сыном; когда они подошли к сцене, их окружили полицейские и вывели с мероприятия.

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Один из организаторов этого митинга, журналистка Екатерина Винокурова, после митинга дала интервью, в котором, в частности, сказала: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный».

Фраза быстро стала мемом: пользователи твиттера начали вспоминать, что еще шло хорошо, пока не появился Навальный.

Фото в анонсе: Евгений Фельдман

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Фото в анонсе: Евгений Фельдман