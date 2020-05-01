Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались

Онлайн-дебаты политика Алексея Навального и официального представителя МИД Марии Захаровой, запланированные на вечер 1 мая, не состоятся. Об этом «Подъему» заявила сама Захарова.

«Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения. Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему — тему интервью — и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова. Это была не первая попытка с ним связаться, были постоянные помощники и увиливания. Я тоже не железная», — сказала представитель МИД.

Навальный, в свою очередь, подтвердил, что предложил дебаты с модератором, отметив, что сначала Захарова на это согласилась, а затем отказалась. При этом он подчеркнул, что до сих пор готов к беседе. «Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора», — написал он.

Первоначально предполагалось, что дебаты пройдут 1 мая на площадке «Навальный Live», а их модератором выступит Алексей Пивоваров. Сам Пивоваров заявил, что выступить модератором вечером 30 апреля ему предложила Любовь Соболь и что сразу после этого он обсуждал возможные темы с Захаровой. Утром 1 мая, по его словам, Захарова заявила, что отказывается от дебатов с модерацией.

Захарова вызвала Навального на дебаты после того, как в своей передаче «Навальный Live» он подверг резкой критике ее интервью Михаилу Зыгарю. В нем представитель МИД, в частности, упрекала в несознательности российских туристов, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Навальный заявил о своем согласии на беседу через несколько минут после поста Захаровой.