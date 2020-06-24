Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Во многих городах России 24 июня провели парады, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — и это несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. На московский парад помимо Владимира Путина прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко со своими сыновьями, а также президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. Многие приглашенные гости приехать не смогли (по самым разным причинам).

Спецэффекты на параде в честь 75-летия Победы Meduza

Само собой, российские и белорусские издания внимательно следили за парадами, особенно на Красной площади и конкретно за действиями Владимира Путина. Мы изучили заголовки — и вот что особенно взволновало журналистов.

О чем пишут в СМИ

«Русская планета»: «Два ветерана что-то долго говорили Путину на трибуне перед парадом»

«Два ветерана что-то долго говорили Путину на трибуне перед парадом» Tut.by: «„Коля Лукашенко мой краш“. Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве»

«„Коля Лукашенко мой краш“. Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве» РИА Новости: «Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы»

«Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы» «Русская планета»: «Путин ответил жестом на выкрик из толпы насчет парада»

«Путин ответил жестом на выкрик из толпы насчет парада» «Бумага»: «„Ветераны сказали: мы фашистов не боялись, а коронавируса тем более“. Беглов заявил о безопасности парада во время пандемии»

«„Ветераны сказали: мы фашистов не боялись, а коронавируса тем более“. Беглов заявил о безопасности парада во время пандемии» «Московский комсомолец»: «Отказы иностранных лидеров посетить Парад Победы напомнили детектив. От сломанного „борта № 1“ до достижения возраста Пророка»

«Отказы иностранных лидеров посетить Парад Победы напомнили детектив. От сломанного „борта № 1“ до достижения возраста Пророка» «Лайф.ру»: «„В столицу Родины приехали!“ Лукашенко расчувствовался и сделал неожиданное признание после парада в Москве»

«„В столицу Родины приехали!“ Лукашенко расчувствовался и сделал неожиданное признание после парада в Москве» «Комсомольская правда»: «Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка»

«Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка» «Дни24»: «Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в мире во время пандемии COVID-19 трибуну на Красной площади»

«Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в мире во время пандемии COVID-19 трибуну на Красной площади» «Комсомольская правда»: «Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах»

«Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах» «Реальное время»: «Антиковидные трибуны, участники в обмороке и „Колхозник Татарии“: как прошел парад Победы в Казани»

«Антиковидные трибуны, участники в обмороке и „Колхозник Татарии“: как прошел парад Победы в Казани» «Комсомольская правда»: «„Нормы соблюдены!“: Сергей Безруков объяснил, почему был на параде в Екатеринбурге без маски»

«„Нормы соблюдены!“: Сергей Безруков объяснил, почему был на параде в Екатеринбурге без маски» «ЗакС.ру»: «Путин: Нацизм сокрушил советский народ» (Прим. редакции: Что?!)