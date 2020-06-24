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Кто из приглашенных лидеров стран пропустил парад Победы в Москве? И почему?

Источник: Meduza
Пять лидеров стран, приглашенных на парад Победы в Москве, не смогли посетить его по разным причинам. Премьер <a href="https://meduza.io/news/2020/06/19/prezident-armenii-otkazalsya-ehat-v-moskvu-na-parad-pobedy-iz-za-koronavirusa-nakanune-takoe-zhe-reshenie-prinyal-prezident-azerbaydzhana" target="_blank">Армении</a> и президент <a href="https://ria.ru/20200618/1573120874.html" target="_blank">Азербайджана</a> не поехали из-за пандемии коронавируса. Глава Туркменистана <a href="http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&amp;article23088&amp;cat11" target="_blank">отказался</a> ехать, чтобы по возвращении не отмечать свой день рождения на самоизоляции. Президент Хорватии не поехал в Москву <a href="https://ria.ru/20200622/1573311446.html" target="_blank">из-за поломки самолета</a>. А президент Киргизии приехал, но <a href="http://www.president.kg/ru/sobytiya/16959_dopolneno__v_soprovoghdenii_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_v_g__moskva_u_dvoih_chelovek_vishli_pologhitelnie_analizi_na_koronavirus" target="_blank">не смог</a> пойти на парад из-за коронавируса у членов его делегации.
Пять лидеров стран, приглашенных на парад Победы в Москве, не смогли посетить его по разным причинам. Премьер Армении и президент Азербайджана не поехали из-за пандемии коронавируса. Глава Туркменистана отказался ехать, чтобы по возвращении не отмечать свой день рождения на самоизоляции. Президент Хорватии не поехал в Москву из-за поломки самолета. А президент Киргизии приехал, но не смог пойти на парад из-за коронавируса у членов его делегации.

Фото в анонсе: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство