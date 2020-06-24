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Кто из приглашенных лидеров стран пропустил парад Победы в Москве? И почему?
09:12, 24 июня 2020
Источник: Meduza
Пять лидеров стран, приглашенных на парад Победы в Москве, не смогли посетить его по разным причинам. Премьер
Армении
и президент
Азербайджана
не поехали из-за пандемии коронавируса. Глава Туркменистана
отказался
ехать, чтобы по возвращении не отмечать свой день рождения на самоизоляции. Президент Хорватии не поехал в Москву
из-за поломки самолета
. А президент Киргизии приехал, но
не смог
пойти на парад из-за коронавируса у членов его делегации.
Фото в анонсе: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство
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