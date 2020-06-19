Премьер-министр Армении отказался ехать в Москву на парад Победы из-за коронавируса. Накануне такое же решение принял президент Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет посетить парад Победы в Москве. Свое решение он объяснил сложной ситуацией с коронавирусом в Армении.

«Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», — отметил Пашинян в письме президенту РФ Владимиру Путину.

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Кто из лидеров иностранных государств на него приедет, пока неясно. Глава МИД Сергей Лавров 11 июня заявлял, что о готовности приехать сообщили лидеры 12 государств, в основном, из стран бывшего СССР.

18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде, заявил, что не приедет в Москву из-за сложной эпидемиологической обстановки в его стране.

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