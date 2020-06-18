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Репетиция парада Победы в Москве. Фотография
06:40, 18 июня 2020
Источник: Meduza
В Москве вечером 17 июня прошла репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Репетиция стала первым масштабным мероприятием в городе после
частичной отмены карантина
, объявленного из-за коронавируса. Многие улицы в центре города из-за репетиции были перекрыты,
пробки достигали 9 баллов
. Репетиции т
акже назначены
на 18 и 20 июня, а сам парад пройдет 24 июня.
Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA
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