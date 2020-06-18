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Репетиция парада Победы в Москве. Фотография

Источник: Meduza
В Москве вечером 17 июня прошла репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Репетиция стала первым масштабным мероприятием в городе после <a href="https://meduza.io/feature/2020/06/08/v-moskve-otmenyayut-propusknoy-rezhim-i-poetapno-vozobnovlyayut-rabotu-sfery-uslug-glavnoe" target="_blank">частичной отмены карантина</a>, объявленного из-за коронавируса. Многие улицы в центре города из-за репетиции были перекрыты, <a href="https://meduza.io/news/2020/06/17/probki-v-moskve-dostigli-devyati-ballov-iz-za-repetitsii-parada-pobedy" target="_blank">пробки достигали 9 баллов</a>. Репетиции т<a href="https://i.transport.mos.ru/parad#place1" target="_blank">акже назначены</a> на 18 и 20 июня, а сам парад пройдет 24 июня.
В Москве вечером 17 июня прошла репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Репетиция стала первым масштабным мероприятием в городе после частичной отмены карантина, объявленного из-за коронавируса. Многие улицы в центре города из-за репетиции были перекрыты, пробки достигали 9 баллов. Репетиции также назначены на 18 и 20 июня, а сам парад пройдет 24 июня.
Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA