В Москве отменяют пропускной режим и поэтапно возобновляют работу сферы услуг. Главное

Марина Лысцева / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве с 9 июня отменяется режим самоизоляции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Также отменяются пропускной режим и график прогулок. На улицу без ограничений смогут выходить все жители города, в том числе люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Отмена ограничений происходит досрочно — ранее планировалось, что они будут действовать до 14 июня.

Предприятия сферы услуг будут открываться в три этапа. С 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству; каршеринг перейдет на обычный режим работы, можно будет посещать кладбища. С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой стоматологической помощи, откроются библиотеки, риелторские конторы, службы проката, музеи и зоопарки, а также летние веранды ресторанов и кафе. С 23 июня возобновят работу детские сады, фитнес-клубы и бассейны, а также кафе и рестораны в помещениях.

Решение о снятии оставшихся ограничений Собянин пообещал принять позднее. Так, в частности, пока останется обязательным ношение масок и перчаток на улицах, в магазинах и в транспорте. «Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — отметил мэр города.

В начале июня московские ограничения привлекли внимание федеральных властей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать нормативные акты, принятые в России для борьбы с коронавирусом, отдельно упомянув необходимость проверки указов Сергея Собянина. Через два дня после этого Собянин заявил, что готов принять «радикальные решения», связанные с отменой карантина. Еще через два дня стало известно, что проверка нарушений в указах Собянина не нашла.

24 июня в Москве пройдет парад Победы, а 1 июля в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. «Я уверен, что это никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее», — говорил Собянин в интервью журналистам 4 июня.

Собянин объявил об отмене карантина в Москве Meduza

Григорий Левченко