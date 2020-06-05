Собянин предупредил о «более радикальных решениях» по отмене карантина в Москве

В Москве на следующей неделе «можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед» в отмене карантина. Об этом мэр Сергей Собянин сказал в эфире «России 1», его слова приводит «Интерфакс».

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — цитирует мэра Москвы агентство.

Новость дополняется