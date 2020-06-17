Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за репетиции парада Победы

Загруженность дорог Москвы вечером 17 июня достигла 9 из 10 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение было затруднено почти по всей длине Садового кольца, по бульварам, Третьему транспортному кольцу, Москворецкой и Софийской набережным.

Пробки возникли около 19:00 и были были связаны с перекрытием десятков улиц из-за репетиции парада Победы на Красной площади.

К 21:00 загруженность московских дорог снизилась до 5 баллов.

Репетиция парада начнется 17 июня в 22:00 мск. В ней примут участие более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.

Кроме 17 июня, движение автотранспорта в Москве будет ограничено 18, 20 и 24 июня (на эту дату назначен парад Победы).