Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы. Фотография

В Москве на Красной площади начался традиционный военный парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 14 тысяч военнослужащих, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов. Из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести с 9 мая на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся парад победителей.

Евгений Биятов / Фотохост-агентство