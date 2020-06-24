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Александр Лукашенко — о визите в Москву на парад Победы. Цитата
09:36, 24 июня 2020
Источник: Meduza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада Победы в Москве недолго
пообщался
с участниками торжеств на Красной площади. Военные поблагодарили лидеров стран, прибывших в Москву, после чего Лукашенко ответил, что приехал «в столицу родины». Это произошло на фоне обострения отношений России и Белоруссии — из-за пандемии коронавируса между странами
началась информационная война
.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС
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