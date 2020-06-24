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Александр Лукашенко — о визите в Москву на парад Победы. Цитата

Источник: Meduza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада Победы в Москве недолго <a href="https://t.me/RIAKremlinpool/2603" target="_blank">пообщался</a> с участниками торжеств на Красной площади. Военные поблагодарили лидеров стран, прибывших в Москву, после чего Лукашенко ответил, что приехал «в столицу родины». Это произошло на фоне обострения отношений России и Белоруссии — из-за пандемии коронавируса между странами <a href="https://meduza.io/feature/2020/05/12/kak-pandemiya-koronavirusa-snova-rassorila-minsk-i-moskvu" target="_blank">началась информационная война</a>.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада Победы в Москве недолго пообщался с участниками торжеств на Красной площади. Военные поблагодарили лидеров стран, прибывших в Москву, после чего Лукашенко ответил, что приехал «в столицу родины». Это произошло на фоне обострения отношений России и Белоруссии — из-за пандемии коронавируса между странами началась информационная война.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС