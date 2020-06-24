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Почему ветераны пошли на парад Победы, несмотря на эпидемию? Отвечает губернатор Петербурга
10:41, 24 июня 2020
Источник: Meduza
Губернатор Петербурга Александр Беглов
объявил
, что парад в честь 75-летия Победы на Дворцовой площади прошел хорошо, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Обычных зрителей из-за эпидемиологической обстановки на площадь не пускали, при этом почетными гостями парада
стали
220 ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Беглова, они сами изъявили желание посетить мероприятие. За каждым из ветеранов был закреплен волонтер, который довез гостя на машине из дома и обратно.
Фото в анонсе: администрация Санкт-Петербурга
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