Это зашло слишком далеко: собаки настолько похожи на своих хозяев, что даже сидят как люди

Владельцы собак заметили, что их домашние питомцы любят сидеть как люди. Все началось с твита жительницы США Бриттани Лэшай, опубликовавшей фотографию своего питбуля Спаркса. На снимке он сидит с умилительным выражением лица, вытянув вперед задние лапы. Бриттани отметила, что за три года жизни со Спарксом до этого момента она не видела, чтобы он так сидел.

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В ответ Бриттани получила множество сообщений от других владельцев собак, рассказавших, что их питомцы сидят точно так же, а иногда — еще затейливей.