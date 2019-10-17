ВернитеРальфаДомой: у семилетнего мальчика украли собаку. Ее вернули благодаря его трогательным рисункам

У семилетнего Кэмрона Эндрюса из британского города Стокпорт 9 октября украли любимого бостон-терьера по кличке Ральф. Собаку похитили прямо из фургона отца Кэмрона.

Родители Эндрюса обратились в полицию и объявили награду в тысячу фунтов стерлингов за информацию о местонахождении терьера. Расстроенный мальчик нарисовал объявления с просьбой вернуть Ральфа. Родители использовали его работы в качестве иллюстрации для поста в фейсбуке.

Трогательные рисунки мальчика разжалобили пользователей — в соцсетях даже запустили хэштег #BringRalphHome (#ВернитеРальфаДомой»). По этому хэштегу можно найти фотографии животных и их хозяев с требованием вернуть Ральфа его владельцам.

Поиски длились несколько дней. 14 октября Эндрюсам позвонили и сообщили, что Ральфа наконец нашли. Пес выглядел голодным и измученным. Сын Эндрюсов, по словам его мамы, от радости едва ли не вылез в окно, чтобы быстрее обнять Ральфа, который наконец-то попал домой. Эндрюсы уверены, что именно рисунки Кэмрона и посты неравнодушных пользователей помогли вернуть их бостон-терьера.