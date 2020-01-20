Хаски сдали в приют из-за вечно удивленного взгляда. 👀 Он же помог ей найти любящую семью

В 2018 году хаски по кличке Джубили сдали в приют американского города Матаван, штат Нью-Джерси. Ее владелец был заводчиком, который отказался от нее из-за необычного расположения глаз — Джубили всегда выглядит слегка ошарашенной. Из-за этих особенностей владелец не мог никому ее продать, хотя проблем со здоровьем у собаки нет.

Два года Джубили жила в приюте, пока некоммерческая организация, занимающаяся помощью хаски, не опубликовала пост с фотографиями глазастой собаки в соцсетях.

За пару дней в приют поступило более 150 заявок: Джубили хвалили, ей признавались в любви, называли «самой красивой девочкой» — и не понимали, кому вообще мог не понравиться ее вечно удивленный взгляд. Вскоре хаски нашла новый дом. Ее забрала семья, которая подавала заявку еще до того, как Джубили прославилась благодаря соцсетям и публикациям крупных изданий вроде CNN.

Теперь собака живет в семье с двумя другими хаски. И, кажется, у нее наконец-то все прекрасно!