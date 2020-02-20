Самый верный друг В Калининграде хаски в голубом свитере по восемь часов ждет на улице хозяйку с работы

Каждый будний день возле торгового центра «Мега» в Калининграде появляется хаски медного окраса в голубом свитере и по восемь часов сидит недалеко от входа. Недавно рядом с ним повесили большую записку со словами «Собаку не бросили!!! Она ждет хозяйку с работы!» Владелица пса написала, что ее питомец не мерзнет и не голодает, и призвала горожан «не нагнетать красок, не зная жизни этого песеля».

Калининградское издание «Клопс» нашло хозяйку собаки. Светлана рассказала, что хаски появился у нее четыре года назад — она получила его за вязку как «алиментного» щенка. «Через месяц мы продали щенка, я плакала с семи вечера до четырех утра, — рассказала Светлана. — Я его очень полюбила. Наверное, по зову свыше нам на следующий день позвонили новые хозяева и сказали, чтобы мы забрали его, потому что он невозможно скулит и пищит».

С тех пор пес постоянно с хозяйкой: он ходит с ней в магазин, поликлинику или детский сад. «Даже если я его оставлю без привязи, он все равно ляжет на том месте и будет ждать, пока я выйду», — говорит она.

Светлана рассказала, что вынуждена брать пса с собой на работу, поскольку сейчас живет в коммунальной квартире: когда он остается один, то начинает выть. По словам женщины, во время работы она каждый час выходит к псу на десять минут, чтобы погулять, а в обед кормит его.

Владелица пса добавила, что пес для нее больше, чем просто домашнее животное. «Это мой друг, это мой сын… Я его прекрасно понимаю, а он прекрасно понимает меня». Светлана отказалась раскрыть кличку собаки, опасаясь, что его могут увести чужие люди.