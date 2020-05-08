Датчанка нарисовала на заборе корону и шутовской колпак. Чтобы их примеряли ее бульдоги

У датчанки Ранвейг Бьёрклид Левинсен живут два бульдога: одного зовут Богарт, а другого — Уинстон (это мама Богарта, просто у нее мужское имя). Вокруг дома Левинсен стоит забор, в котором прорезали две дыры, чтобы собаки могли следить за тем, что происходит на улице. В какой-то момент хозяйка и ее муж догадались нарисовать на заборе корону и шутовской колпак. Чтобы каждый раз, когда бульдоги высовывают наружу мордочки, они «примеряли» костюмы короля и шута.

И вот однажды Богарт в короне выглянул на улицу — в таком виде его и засняла на видео прохожая. Ролик с участием бульдога выложили в фейсбуке местного издания 112nyheder, где он набрал почти 3,5 миллиона просмотров.

После этого на историю Богарта обратили внимание датские и зарубежные СМИ. Сама Левинсен узнала обо всем уже после того, как ролик стали репостить в соцсетях. Богарт отнесся к своей славе спокойно и продолжил как обычно наблюдать за прохожими.