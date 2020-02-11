Ловкий пес Финли прячет в пасти сразу шесть теннисных мячиков. И это тянет на мировой рекорд

Золотистый ретривер из США по кличке Финли вот-вот установит мировой рекорд по количеству теннисных мячиков, которые он смог засунуть себе в пасть. Предыдущий рекорд от 2003 года принадлежит псу Оги из Далласа — тот прятал за щеку пять мячиков.

Финли справляется сразу с шестью. Он с легкостью заглатывает первые четыре мячика, а с остальными помогает себе лапами. Хозяева не обучали пса этому удивительному трюку — он всего добился сам. Ему просто бросали мячики, а он набирал в пасть столько, сколько мог унести. Со временем Финли приноровился таскать по шесть мячиков сразу.

Четыре мячика 👏

Пять мячиков 👏👏

Шесть мячиков 👏👏👏

Официально рекорд ретривера пока не зарегистрирован, но хозяева пса уже заполнили все необходимые бумаги. Тем временем Финли продолжает усердно тренироваться — видимо, в планах у него уместить в пасти и седьмой мячик.