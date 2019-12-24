Слон, свинья и собака устроили в Красноярске самую грустную вечеринку на свете. На нее никто не пришел (но это только пока!)

В Красноярске аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки провели выступление, которое уже прозвали «самой грустной вечеринкой на планете».

«Каждый вечер в бывшем „Парке Универсиады“ проходят вот такие дискотеки, на которых никого нет», — сообщил в ВК местный житель Андрей Кочкун. Он опубликовал видео с танцами аниматоров. На записи появляются несколько прохожих, один из них пританцовывает, но танцпол перед сценой остается пуст.

Пользователь твиттера me_broosnica отредактировал ролик с аниматорами, заменив оригинальную музыку на песню «Грустный дэнс» певицы Луны.

Местный паблик «Я живу в Красноярске» призвал пользователей поддержать аниматоров. В ответ жители Красноярска начали интересоваться, где проходят выступления, и заявили, что готовы сходить на «грустную вечеринку», чтобы потанцевать.

Местный житель Андрей рассказал радио «Говорит Москва», что танцпол расположен на острове Татышев на реке Енисей. По его словам, это «не очень удачная площадка» для фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в городе 24-29 декабря. «Это малолюдное место, и сам парк превратился после Универсиады в большую заброшку», — добавил он.