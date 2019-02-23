Вы плакали, когда Симба пытался разбудить своего умершего папу в «Короле Льве»? Посмотрите, как эту сцену переживает собака 😭😭

Не только люди плачут, когда смотрят самую трагическую сцену из мультфильма «Король Лев» — ту, где Симба находит тело своего отца Муфасы. Просто посмотрите на эту собаку (и попробуйте не заплакать сами):

Хозяин Луны (так зовут собаку) Джош Майерс заявил, что ее реакция оказалась «самой милой вещью, которую он когда-либо видел».

Пользователь твиттера, благодаря которому видео разошлось, отметил, что сам никогда так не реагировал на эту сцену. Проверьте, что вы переживаете, когда смотрите грустную сцену с Симбой и Муфасой?

The Lion King — Simba Finds Mufasa