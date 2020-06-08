Сергей Собянин объявил об отмене карантина в Москве — с 9 июня никаких больше цифровых пропусков и прогулок по расписанию. Однако маски и перчатки все-таки придется носить и дальше. Кроме того, мэр похвалил жителей за соблюдение карантинных мер и заявил, что пандемия «уже несколько недель медленно, но верно идет на спад».

«Хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой». Собянин объявил об отмене карантина в Москве Meduza

Москвичи все равно недовольны: одни уже привыкли сидеть дома и не хотят на улицу, а другие подозревают Собянина в том, что он отменил режим самоизоляции только из-за голосования за поправки в Конституцию.

Как бы то ни было, москвичей можно поздравить — каким-то образом они оказались в реальности, где коронавирус уже почти побежден.

Зато можно забыть о цифровых пропусках.

И теперь-то уж точно не будет никаких оправданий, чтобы не идти голосовать. Ха-ха.

Есть и другие предположения о том, почему Собянин отменил карантин.

Нельзя исключать, что это такой хитрый план по продлению режима самоизоляции. Теперь, когда никто не запрещает выходить на улицу, гулять уже и не хочется!

И теперь главный вопрос: а дальше, дальше-то что будет?