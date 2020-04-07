Все сидят по домам, поэтому вода в каналах Венеции стала настолько чистой, что туда вернулись лебеди и дельфины. «Природа исцеляется. Вирус — это мы», — писали в твиттере. А к материалам прикладывали фотографии и видео с плещущимися дельфинами и лебедями.

Увы, это фейк, не имеющий ничего общего с реальностью. Зато какая почва для мемов! По этому случаю мы составили список представителей дикой (и не очень дикой) природы, которые наконец-то вернулись в прежние места обитания.

Гигантские надувные утки

Далеки из «Доктора Кто»

Электросамокаты

Толкинисты

Банановые дельфины

Португальские динозавры

Самарские гладиаторы

Эмо

Июньское восстание во Франции

Запасы макарон и туалетной бумаги

Собственно, сами дельфины и лебеди

Блудные отцы

Сами не верим: вернулась ICQ!