шапито
Из-за карантина в Венецию вернулись дельфины, в Португалию — динозавры, а в Самару — гладиаторы. Только мемы о природе, которая наконец-то исцелилась
Источник: Meduza
Все сидят по домам, поэтому вода в каналах Венеции стала настолько чистой, что туда вернулись лебеди и дельфины. «Природа исцеляется. Вирус — это мы», — писали в твиттере. А к материалам прикладывали фотографии и видео с плещущимися дельфинами и лебедями.
Увы, это фейк, не имеющий ничего общего с реальностью. Зато какая почва для мемов! По этому случаю мы составили список представителей дикой (и не очень дикой) природы, которые наконец-то вернулись в прежние места обитания.