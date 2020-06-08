Жители Москвы будут должны носить маски и перчатки после отмены карантина

Жители Москвы будут должны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать дистанцию с другими людьми после отмены режима самоизоляции 9 июня. Об этом сообщает мэрия Москвы.

Маски и перчатки обязательны при посещении общественных мест в помещениях, а также при поездках на общественном транспорте и в такси.

Кроме того, жители обязаны носить маски без перчаток во время прогулок на улице.

Собянин объявил об отмене карантина в Москве Meduza

9 июня в Москве начинается поэтапная отмена многих ограничений, введенных в городе из-за пандемии COVID-19. В этот день, в частности, будут отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок.