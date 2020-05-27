Только мемы: Сергей Собянин наконец-то позволил москвичам гулять. Правда, делать это нужно по графику. Как в тюрьме!

Ура, с 1 июня москвичи смогут гулять на улице — Собянин разрешил! Ха-ха, попались? Он это о прогулках по графику.

«Предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график. Когда граждане, проживая в тех или иных домах, [смогут] выходить на прогулки». Гулять разрешат три раза в неделю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Позволят пройтись по улице два раза в будни и еще раз в выходные.

Meduza

Нужно это для того, чтобы на улицах Москвы не было «первомайских демонстраций». При этом об отмене цифровых пропусков пока речи не идет. Однако есть и плюсы (ну как плюсы!): с пяти до девяти часов утра можно гулять без каких-либо ограничений.

В твиттере все обрадовались смягчению карантина. Снова попались? Конечно же, прогулки по графику там сравнивают с прогулками в тюрьме.

Но как это вообще будет работать? За нарушение графика будут штрафовать?

Честно говоря, трудно представить, как в принципе могут выглядеть прогулки по расписанию.

Кстати, а как полицейские будут отлавливать нарушителей?

Стало известно о следующих этапах ослабления карантинных мер.

Впрочем, есть мнение, что все мы просто не так поняли Собянина. Вот что он имел в виду под прогулками по графику.

Бонус

По информации «Коммерсанта», указ о порядке прогулок может быть опубликован 28 мая. Но это не главное. Главное — заголовок «Коммерсанта».