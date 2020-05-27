Собянин объявил о смягчении карантинных мер. Москвичам разрешат гулять по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении карантина в Москве. С 1 июня Собянин предлагает возобновить работу магазинов непродовольственного сегмента, а также предприятий бытовых услуг, не требующих длительного контакта с посетителями.

Также, заявил Собянин, в тестовом режиме планируется разрешить прогулки граждан — по графику, «по домам», «чтобы не все сразу» и не было «первомайской демонстрации».

Собянин: москвичам с 1 июня разрешат гулять по графику Meduza

Кроме того, сообщил мэр Москвы, с 1 июня начинается постепенный перевод больниц на оказание плановой помощи.

Об этом Собянин рассказал во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в формате видеоконференции.

Собянин отметил, что с 12 мая в городе возобновлена работа более тысячи стройплощадок, а также промышленных предприятий. Одновременно был введен перчаточно-масочный режим в транспорте.

За прошедшие две недели, сказал мэр Москвы, количество госпитализаций и выявленных новых случаев заболевания снизилось. Ситуация стабилизировалась и улучшилась, что и позволяет говорить о дальнейшем смягчении ограничений.

В Москве с конца марта до конца мая действуют ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, в городе введен пропускной режим.

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее 27 мая заявила, что город готов снятия ограничений.

За последние сутки в Москве коронавирус выявили еще у 2140 человек, с начала эпидемии — 171 433. Суточный прирост стал минимальным с 24 апреля. С начала распространения коронавируса в Москве умерли 2183 человека (+73 человека за сутки), выздоровели 67458 человек (+5839 за сутки).