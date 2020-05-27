Власти Москвы планируют с 1 июня разрешить жителям города гулять по графику три раза в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Помимо этого жителям Москвы могут позволить гулять без ограничений по утрам — с пяти до девяти часов.

Ожидается, что график прогулок станут публиковать на сайте mos.ru.

«Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы», — сказал собеседник агентства.

Обновлено. По данным «Коммерсанта», указ Собянина о порядке прогулок может быть опубликован 28 мая.

Ранее 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничительных мер, введенных в городе из-за эпидемии COVID-19. В частности, с 1 июня москвичам разрешат прогулки по графику, чтобы на улицах не было «первомайских демонстраций». Об отмене пропусков, необходимых для поездок в транспорте, мэр не говорил.

Кроме этого, 1 июня работу возобновят непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями.

Собянин: москвичам с 1 июня разрешат гулять по графику Meduza

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