Регионы России начали смягчать карантинные меры. В одних разрешили выходить из дома и гулять в парках, в других отменили пропуска Вот список, который будет обновляться

Москва, май 2020 года Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA

12 мая в России закончился период нерабочих дней, объявленный в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В последние дни, в том числе после пятого обращения Владимира Путина к россиянам, власти регионов страны объявили о смягчении ограничений, введенных из-за эпидемии. В некоторых из них разрешили гулять у дома или в парках, заниматься спортом на улице или стадионах, в других частично возобновили работу кинотеатры, заработали торговые центры и бани, в третьих отменили пропускной режим. При этом во многих регионах жители обязаны носить маски при посещении общественных мест. Материал будет обновляться по мере поступления новой информации.

Адыгея

Разрешена работа предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты и автомоек, при соблюдении всех санитарных требований.

Начата работа рынков и ярмарок выходного дня.

Башкирия

Разрешено свободное передвижение граждан.

Парки, скверы и детские игровые площадки открыты для свободного посещения при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Начата работа некоторых непродовольственных магазинов.

Люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу с 6 до 18 часов, дети — с 14 до 20 часов. Главное условие — ношение масок и по возможности перчаток, а также соблюдение дистанции.

Белгородская область

Торговые центры возобновляют работу с понедельника по пятницу, но только в части магазинов непродовольственных товаров. Кинотеатры и детские игровые комнаты закрыты.

Разрешены прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха при соблюдении дистанции.

Разрешены занятия спортом на свежем воздухе.

Открываются летние площадки при кафе и общепите при уведомлении Роспотребнадзора.

Школы и вузы открыты для учащихся выпускных классов и курсов (для остальных — дистанционное обучение).

Разрешена работа детсадов.

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Волгоградская область

С 14 мая будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе.

С 20 мая заработают стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров.

Ранее в регионе заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви.

Вологодская область

Заработали все промышленные предприятия.

Более 80% компаний малого и среднего бизнеса, по заявлению областных властей, возобновили работу.

Забайкальский край

Разрешены прогулки с детьми, одиночные пробежки, поездки на велосипедах и занятия неигровыми видами спорта на улице.

Калининградская область

Возобновлена работа торговых центров и парикмахерских, но с ограничениями. ТЦ открыты по будням с 10 до 18 часов, парикмахерские могут заниматься только стрижкой и укладкой волос. При этом использование масок стало обязательными в любых общественных местах и помещениях.

Отменен режим изоляции для всех граждан, кроме людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также тех, кто приехал из других регионов.

Камчатский край

Разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми.

Можно заниматься спортом на свежем воздухе, но только одному.

Возобновлена работа предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерских, при условии, что посетители носят маски и перчатки, прием ведется по записи, в помещении находится только один клиент.

Начали работать магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, где на одного посетителя приходится 10 квадратных метров.

Карелия

Разрешены прогулки и занятия спортом возле дома, в парках и скверах.

Начали работать парикмахерские и салоны красоты.

Кемеровская область

Возобновляется работа магазинов, расположенных вне торговых центров. Они остаются закрытыми в городах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Разрешены тренировки на открытых стадионах и спортивных площадках.

Разрешены прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях (в местах отдыха у воды гулять нельзя).

Курганская область

Разрешено возобновить работу всем организациям и индивидуальным предпринимателям, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.

Ленинградская область

Начинают работать магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, рестораны и турбазы «при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мероприятий».

Возобновлена работа некоторых кинотеатров, музеев, театров и библиотек.

Стоматологии начинают прием пациентов, проводится детская вакцинация.

Магаданская область

В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили гулять, соблюдая дистанцию, избегая мест массового посещения людей, в том числе детские площадки. Гулять можно по двое (или до четырех человек, если это члены одной семьи).

В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что вместе занимаются не более двух человек (или не более четырех, если одна семья). Нужно соблюдать дистанцию в пять метров с другой группой людей.

Возобновлена розничная торговля (кроме торговли автомобилями и мотоциклами).

Начинают работать парикмахерские и салоны красоты.

Карта распространения коронавируса в России

Москва

Возобновлена работа промышленных и строительных компаний.

Московская область

Разрешена (с 18 мая) работа промышленных предприятий и магазинов, торгующих товарами для сада, строительными и отделочными материалами.

Возобновляется (также с 18 мая) работа организаций, выполняющих строительные или ремонтные работы.

Мурманская область

Отменен режим изоляции для всех, кроме людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ношение масок обязательно на улице, в транспорте и такси, на работе, в магазинах и аптеках.

Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

Нижегородская область

С 30 апреля жители региона могут гулять, в том числе с детьми, а также выходить на одиночные пробежки, но только на расстояние, не превышающее 300 метров от дома. Из дома можно выйти один раз в день и только на 60 минут. Помимо этого можно один раз в день посетить ближайший магазин, аптеку или больницу.

Дважды в неделю можно съездить на дачу.

Один раз в неделю жители могут навестить родственников, «находящихся в режиме самоизоляции».

Новгородская область

Родителям разрешили гулять с детьми у дома один раз в день.

Разрешены занятия спортом на улице при соблюдении дистанции (в том числе для организаций).

Возобновляются медосмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы.

Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома с 8 до 11 часов, чтобы погулять, сходить в аптеку или магазин, торгующий продуктами питания или товарами первой необходимости.

Возобновлена работа салонов красоты.

Разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах с отдельным входом.

Начинают работать бани и душевые; они могут быть заполнены лишь наполовину.

Cтоматологии начинают прием пациентов — при условии разведения потока пациентов.

Новосибирская область

Разрешены прогулки, но нельзя посещать общественные места и детские площадки. Можно гулять вдвоем или всем членам одной семьи, живущим по одному адресу.

Разрешены занятия спортом на улице при условии, что занимаются не более двух человек, которые соблюдают дистанцию.

Можно посещать кладбища.

В городах, кроме Новосибирска, открыты продовольственные рынки.

Возобновлена работа рекламных агентств и тех, кто проводит спасательные археологические полевые работы.

Орловская область

Разрешена торговля товарами для сада.

Открыты большинство рынков и ярмарок. Их можно посетить при соблюдении всех санитарных требований.

Пермский край

Открыты салоны красоты и парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, компании по ремонту автомобилей и техники.

Заработали некоторые магазины непродовольственных товаров, в том числе по продаже автомобилей.

Возобновлена работа многофункциональных центров.

В Перми открыли доступ в парки и скверы, на набережную и другие места отдыха. Жителям разрешено гулять или заниматься спортом на улице в одиночестве или с членами семьи. Детские площадки находятся под запретом.

Рязанская область

Закрыты посты контроля на въезде в регион.

В Рязани общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы.

Заработали все промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, а также автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки.

Санкт-Петербург

Возобновлена работа строительных организаций и промышленных предприятий, а также компаний, чья деятельность не ограничена или запрещена. В перечень организаций, которые не могут начать работу, в частности, входят музеи, театры, кафе, бары, бассейны.

Сахалинская область

Возобновлена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров и компаний сферы услуг.

Возобновлена работа спортивных секций в специализированных залах и на открытых площадках. Число занимающихся зависит от площади зала.

В семи районах, где нет заболевших COVID-19, начали работать детсады.

Там же открылись школы для учеников 11 классов. Школьники и педагоги должны носить маски, в классах могут находиться не более 15 человек. Увеличено время перемен.

Одновременно с этим въезд в Сахалинскую область ограничен, введены цифровые пропуска.

Севастополь

Разрешена работа частных медицинских организаций, диагностических центров, лабораторий, цветочных киосков при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Возобновлена работа предприятий судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

Открыты магазины непродовольственных товаров.

Разрешен выход в море для маломерных судов при условии, что они не оказывают коммерческие услуги.

Саратовская область

Начали работу все промышленные предприятия.

Самарская область

Разрешена торговля непродовольственными товарами в более 20 городах и районах, где меньше всего зарегистрированных случаев COVID-19.

Там же разрешены индивидуальные занятия спортом на улице.

Жители этих городов и районов могут гулять на улице, но лишь вдвоем и соблюдая дистанцию. Места массового пребывания людей, в том числе детские площадки, находятся под запретом.

Татарстан

Отменены пропуска для выхода из дома.

Режим изоляции рекомендован, но не обязателен, в том числе для людей старше 65 лет.

На границах 14 городов прекратили работу пункты контроля.

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Тульская область

Разрешено заниматься спортом в определенных парках культуры и отдыха при условии, что участники занятий находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.

Жителям разрешили гулять в некоторых парках культуры и отдыха. Можно собираться не более двух человек (в том числе с детьми независимо от их количества), необходимо носить маску или респиратор, соблюдать дистанцию.

Разрешена работа плавательных бассейнов.

Восстановлена работа парикмахерских, работающих по предварительной записи, при условии, что в помещении одновременно находятся не более пяти человек.

Возобновлена работа МФЦ и органов ЗАГС, но только по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешена работа объектов розничной торговли площадью менее 200 квадратных метров с отдельным входом.

Тюменская область

Разрешены прогулки по улицам, но можно гулять только вдвоем. Нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других граждан.

Можно заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию в пять метров от других людей.

Чечня

Начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

С 15 мая большинству жителей разрешат «выходить свободно, заниматься своими делами», сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Чувашия

Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что в этом участвуют не более двух человек, которые находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.

Можно гулять на улице, но только вдвоем. Ограничение по количеству не распространяется на родителей с детьми. Люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других граждан. Детские площадки и места массового посещения закрыты.

Жители обязаны использовать «повязки, маски, респираторы» при поездках в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.

Якутия

В арктических районах и труднодоступных населенных пунктах отменены все ограничения, разрешены мероприятия до 50 человек.

В восьми городах заработали компании в сфере услуг, где нет непосредственного контакта с клиентами (например, химчистки или ателье).

Разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.

В селах открылись предприятия торговли и парикмахерские.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Возобновлена работа магазинов непродовольственных товаров и предприятий бытовых услуг, в том числе парикмахерские и косметические салоны.

Жителям разрешено выезжать на охоту при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра.

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