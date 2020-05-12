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Москва, май 2020 года
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Регионы России начали смягчать карантинные меры. В одних разрешили выходить из дома и гулять в парках, в других отменили пропуска Вот список, который будет обновляться

Источник: Meduza
Москва, май 2020 года
Москва, май 2020 года
Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA

12 мая в России закончился период нерабочих дней, объявленный в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В последние дни, в том числе после пятого обращения Владимира Путина к россиянам, власти регионов страны объявили о смягчении ограничений, введенных из-за эпидемии. В некоторых из них разрешили гулять у дома или в парках, заниматься спортом на улице или стадионах, в других частично возобновили работу кинотеатры, заработали торговые центры и бани, в третьих отменили пропускной режим. При этом во многих регионах жители обязаны носить маски при посещении общественных мест. Материал будет обновляться по мере поступления новой информации.

Адыгея

  • Разрешена работа предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты и автомоек, при соблюдении всех санитарных требований.
  • Начата работа рынков и ярмарок выходного дня.

Башкирия

  • Разрешено свободное передвижение граждан.
  • Парки, скверы и детские игровые площадки открыты для свободного посещения при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.
  • Начата работа некоторых непродовольственных магазинов.
  • Люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу с 6 до 18 часов, дети — с 14 до 20 часов. Главное условие — ношение масок и по возможности перчаток, а также соблюдение дистанции.

Белгородская область

  • Торговые центры возобновляют работу с понедельника по пятницу, но только в части магазинов непродовольственных товаров. Кинотеатры и детские игровые комнаты закрыты.
  • Разрешены прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха при соблюдении дистанции.
  • Разрешены занятия спортом на свежем воздухе.
  • Открываются летние площадки при кафе и общепите при уведомлении Роспотребнадзора.
  • Школы и вузы открыты для учащихся выпускных классов и курсов (для остальных — дистанционное обучение).
  • Разрешена работа детсадов.

О дистанционном обучении

Волгоградская область

  • С 14 мая будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе.
  • С 20 мая заработают стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров.
  • Ранее в регионе заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви.

Вологодская область

  • Заработали все промышленные предприятия.
  • Более 80% компаний малого и среднего бизнеса, по заявлению областных властей, возобновили работу.

Забайкальский край

  • Разрешены прогулки с детьми, одиночные пробежки, поездки на велосипедах и занятия неигровыми видами спорта на улице.

Калининградская область

  • Возобновлена работа торговых центров и парикмахерских, но с ограничениями. ТЦ открыты по будням с 10 до 18 часов, парикмахерские могут заниматься только стрижкой и укладкой волос. При этом использование масок стало обязательными в любых общественных местах и помещениях.
  • Отменен режим изоляции для всех граждан, кроме людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также тех, кто приехал из других регионов.

Камчатский край

  • Разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми.
  • Можно заниматься спортом на свежем воздухе, но только одному.
  • Возобновлена работа предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерских, при условии, что посетители носят маски и перчатки, прием ведется по записи, в помещении находится только один клиент.
  • Начали работать магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, где на одного посетителя приходится 10 квадратных метров.

Карелия

  • Разрешены прогулки и занятия спортом возле дома, в парках и скверах.
  • Начали работать парикмахерские и салоны красоты.

Кемеровская область

  • Возобновляется работа магазинов, расположенных вне торговых центров. Они остаются закрытыми в городах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
  • Разрешены тренировки на открытых стадионах и спортивных площадках.
  • Разрешены прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях (в местах отдыха у воды гулять нельзя).

Курганская область

  • Разрешено возобновить работу всем организациям и индивидуальным предпринимателям, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.

Ленинградская область

  • Начинают работать магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, рестораны и турбазы «при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мероприятий».
  • Возобновлена работа некоторых кинотеатров, музеев, театров и библиотек.
  • Стоматологии начинают прием пациентов, проводится детская вакцинация.

Магаданская область

  • В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили гулять, соблюдая дистанцию, избегая мест массового посещения людей, в том числе детские площадки. Гулять можно по двое (или до четырех человек, если это члены одной семьи).
  • В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что вместе занимаются не более двух человек (или не более четырех, если одна семья). Нужно соблюдать дистанцию в пять метров с другой группой людей.
  • Возобновлена розничная торговля (кроме торговли автомобилями и мотоциклами).
  • Начинают работать парикмахерские и салоны красоты.
Карта распространения коронавируса в России

Москва

Московская область

  • Разрешена (с 18 мая) работа промышленных предприятий и магазинов, торгующих товарами для сада, строительными и отделочными материалами.
  • Возобновляется (также с 18 мая) работа организаций, выполняющих строительные или ремонтные работы.

Мурманская область

  • Отменен режим изоляции для всех, кроме людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ношение масок обязательно на улице, в транспорте и такси, на работе, в магазинах и аптеках.
  • Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

Нижегородская область

  • С 30 апреля жители региона могут гулять, в том числе с детьми, а также выходить на одиночные пробежки, но только на расстояние, не превышающее 300 метров от дома. Из дома можно выйти один раз в день и только на 60 минут. Помимо этого можно один раз в день посетить ближайший магазин, аптеку или больницу.
  • Дважды в неделю можно съездить на дачу.
  • Один раз в неделю жители могут навестить родственников, «находящихся в режиме самоизоляции».

Новгородская область

  • Родителям разрешили гулять с детьми у дома один раз в день.
  • Разрешены занятия спортом на улице при соблюдении дистанции (в том числе для организаций).
  • Возобновляются медосмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы.
  • Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома с 8 до 11 часов, чтобы погулять, сходить в аптеку или магазин, торгующий продуктами питания или товарами первой необходимости.
  • Возобновлена работа салонов красоты.
  • Разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах с отдельным входом.
  • Начинают работать бани и душевые; они могут быть заполнены лишь наполовину.
  • Cтоматологии начинают прием пациентов — при условии разведения потока пациентов.

Новосибирская область

  • Разрешены прогулки, но нельзя посещать общественные места и детские площадки. Можно гулять вдвоем или всем членам одной семьи, живущим по одному адресу.
  • Разрешены занятия спортом на улице при условии, что занимаются не более двух человек, которые соблюдают дистанцию.
  • Можно посещать кладбища.
  • В городах, кроме Новосибирска, открыты продовольственные рынки.
  • Возобновлена работа рекламных агентств и тех, кто проводит спасательные археологические полевые работы.

Орловская область

  • Разрешена торговля товарами для сада.
  • Открыты большинство рынков и ярмарок. Их можно посетить при соблюдении всех санитарных требований.

Пермский край

  • Открыты салоны красоты и парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, компании по ремонту автомобилей и техники.
  • Заработали некоторые магазины непродовольственных товаров, в том числе по продаже автомобилей.
  • Возобновлена работа многофункциональных центров.
  • В Перми открыли доступ в парки и скверы, на набережную и другие места отдыха. Жителям разрешено гулять или заниматься спортом на улице в одиночестве или с членами семьи. Детские площадки находятся под запретом.

Рязанская область

  • Закрыты посты контроля на въезде в регион.
  • В Рязани общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы.
  • Заработали все промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, а также автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки.

Санкт-Петербург

  • Возобновлена работа строительных организаций и промышленных предприятий, а также компаний, чья деятельность не ограничена или запрещена. В перечень организаций, которые не могут начать работу, в частности, входят музеи, театры, кафе, бары, бассейны.

Сахалинская область

  • Возобновлена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров и компаний сферы услуг.
  • Возобновлена работа спортивных секций в специализированных залах и на открытых площадках. Число занимающихся зависит от площади зала.
  • В семи районах, где нет заболевших COVID-19, начали работать детсады.
  • Там же открылись школы для учеников 11 классов. Школьники и педагоги должны носить маски, в классах могут находиться не более 15 человек. Увеличено время перемен.
  • Одновременно с этим въезд в Сахалинскую область ограничен, введены цифровые пропуска.

Севастополь

  • Разрешена работа частных медицинских организаций, диагностических центров, лабораторий, цветочных киосков при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
  • Возобновлена работа предприятий судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.
  • Открыты магазины непродовольственных товаров.
  • Разрешен выход в море для маломерных судов при условии, что они не оказывают коммерческие услуги.

Саратовская область

  • Начали работу все промышленные предприятия.

Самарская область

  • Разрешена торговля непродовольственными товарами в более 20 городах и районах, где меньше всего зарегистрированных случаев COVID-19.
  • Там же разрешены индивидуальные занятия спортом на улице.
  • Жители этих городов и районов могут гулять на улице, но лишь вдвоем и соблюдая дистанцию. Места массового пребывания людей, в том числе детские площадки, находятся под запретом.

Татарстан

  • Отменены пропуска для выхода из дома.
  • Режим изоляции рекомендован, но не обязателен, в том числе для людей старше 65 лет.
  • На границах 14 городов прекратили работу пункты контроля.

О пропускном режиме в Татарстане

Тульская область

  • Разрешено заниматься спортом в определенных парках культуры и отдыха при условии, что участники занятий находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.
  • Жителям разрешили гулять в некоторых парках культуры и отдыха. Можно собираться не более двух человек (в том числе с детьми независимо от их количества), необходимо носить маску или респиратор, соблюдать дистанцию.
  • Разрешена работа плавательных бассейнов.
  • Восстановлена работа парикмахерских, работающих по предварительной записи, при условии, что в помещении одновременно находятся не более пяти человек.
  • Возобновлена работа МФЦ и органов ЗАГС, но только по предварительной записи или в электронном виде.
  • Разрешена работа объектов розничной торговли площадью менее 200 квадратных метров с отдельным входом.

Тюменская область

  • Разрешены прогулки по улицам, но можно гулять только вдвоем. Нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других граждан.
  • Можно заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию в пять метров от других людей.

Чечня

  • Начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг.
  • С 15 мая большинству жителей разрешат «выходить свободно, заниматься своими делами», сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Чувашия

  • Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что в этом участвуют не более двух человек, которые находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.
  • Можно гулять на улице, но только вдвоем. Ограничение по количеству не распространяется на родителей с детьми. Люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других граждан. Детские площадки и места массового посещения закрыты.
  • Жители обязаны использовать «повязки, маски, респираторы» при поездках в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.

Якутия

  • В арктических районах и труднодоступных населенных пунктах отменены все ограничения, разрешены мероприятия до 50 человек.
  • В восьми городах заработали компании в сфере услуг, где нет непосредственного контакта с клиентами (например, химчистки или ателье).
  • Разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.
  • В селах открылись предприятия торговли и парикмахерские.

Ямало-Ненецкий автономный округ

  • Возобновлена работа магазинов непродовольственных товаров и предприятий бытовых услуг, в том числе парикмахерские и косметические салоны.
  • Жителям разрешено выезжать на охоту при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра.
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