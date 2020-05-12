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Регионы России начали смягчать карантинные меры. В одних разрешили выходить из дома и гулять в парках, в других отменили пропуска Вот список, который будет обновляться
Источник: Meduza
12 мая в России закончился период нерабочих дней, объявленный в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В последние дни, в том числе после пятого обращения Владимира Путина к россиянам, власти регионов страны объявили о смягчении ограничений, введенных из-за эпидемии. В некоторых из них разрешили гулять у дома или в парках, заниматься спортом на улице или стадионах, в других частично возобновили работу кинотеатры, заработали торговые центры и бани, в третьих отменили пропускной режим. При этом во многих регионах жители обязаны носить маски при посещении общественных мест. Материал будет обновляться по мере поступления новой информации.
Адыгея
- Разрешена работа предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты и автомоек, при соблюдении всех санитарных требований.
- Начата работа рынков и ярмарок выходного дня.
Башкирия
- Разрешено свободное передвижение граждан.
- Парки, скверы и детские игровые площадки открыты для свободного посещения при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.
- Начата работа некоторых непродовольственных магазинов.
- Люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу с 6 до 18 часов, дети — с 14 до 20 часов. Главное условие — ношение масок и по возможности перчаток, а также соблюдение дистанции.
Белгородская область
- Торговые центры возобновляют работу с понедельника по пятницу, но только в части магазинов непродовольственных товаров. Кинотеатры и детские игровые комнаты закрыты.
- Разрешены прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха при соблюдении дистанции.
- Разрешены занятия спортом на свежем воздухе.
- Открываются летние площадки при кафе и общепите при уведомлении Роспотребнадзора.
- Школы и вузы открыты для учащихся выпускных классов и курсов (для остальных — дистанционное обучение).
- Разрешена работа детсадов.
Волгоградская область
- С 14 мая будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе.
- С 20 мая заработают стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров.
- Ранее в регионе заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви.
Вологодская область
- Заработали все промышленные предприятия.
- Более 80% компаний малого и среднего бизнеса, по заявлению областных властей, возобновили работу.
Забайкальский край
- Разрешены прогулки с детьми, одиночные пробежки, поездки на велосипедах и занятия неигровыми видами спорта на улице.
Калининградская область
- Возобновлена работа торговых центров и парикмахерских, но с ограничениями. ТЦ открыты по будням с 10 до 18 часов, парикмахерские могут заниматься только стрижкой и укладкой волос. При этом использование масок стало обязательными в любых общественных местах и помещениях.
- Отменен режим изоляции для всех граждан, кроме людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также тех, кто приехал из других регионов.
Камчатский край
- Разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми.
- Можно заниматься спортом на свежем воздухе, но только одному.
- Возобновлена работа предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерских, при условии, что посетители носят маски и перчатки, прием ведется по записи, в помещении находится только один клиент.
- Начали работать магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, где на одного посетителя приходится 10 квадратных метров.
Карелия
- Разрешены прогулки и занятия спортом возле дома, в парках и скверах.
- Начали работать парикмахерские и салоны красоты.
Кемеровская область
- Возобновляется работа магазинов, расположенных вне торговых центров. Они остаются закрытыми в городах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
- Разрешены тренировки на открытых стадионах и спортивных площадках.
- Разрешены прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях (в местах отдыха у воды гулять нельзя).
Курганская область
- Разрешено возобновить работу всем организациям и индивидуальным предпринимателям, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.
Ленинградская область
- Начинают работать магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, рестораны и турбазы «при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мероприятий».
- Возобновлена работа некоторых кинотеатров, музеев, театров и библиотек.
- Стоматологии начинают прием пациентов, проводится детская вакцинация.
Магаданская область
- В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили гулять, соблюдая дистанцию, избегая мест массового посещения людей, в том числе детские площадки. Гулять можно по двое (или до четырех человек, если это члены одной семьи).
- В семи населенных пунктах, включая Магадан, разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что вместе занимаются не более двух человек (или не более четырех, если одна семья). Нужно соблюдать дистанцию в пять метров с другой группой людей.
- Возобновлена розничная торговля (кроме торговли автомобилями и мотоциклами).
- Начинают работать парикмахерские и салоны красоты.
Москва
- Возобновлена работа промышленных и строительных компаний.
Московская область
- Разрешена (с 18 мая) работа промышленных предприятий и магазинов, торгующих товарами для сада, строительными и отделочными материалами.
- Возобновляется (также с 18 мая) работа организаций, выполняющих строительные или ремонтные работы.
Мурманская область
- Отменен режим изоляции для всех, кроме людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ношение масок обязательно на улице, в транспорте и такси, на работе, в магазинах и аптеках.
- Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.
Нижегородская область
- С 30 апреля жители региона могут гулять, в том числе с детьми, а также выходить на одиночные пробежки, но только на расстояние, не превышающее 300 метров от дома. Из дома можно выйти один раз в день и только на 60 минут. Помимо этого можно один раз в день посетить ближайший магазин, аптеку или больницу.
- Дважды в неделю можно съездить на дачу.
- Один раз в неделю жители могут навестить родственников, «находящихся в режиме самоизоляции».
Новгородская область
- Родителям разрешили гулять с детьми у дома один раз в день.
- Разрешены занятия спортом на улице при соблюдении дистанции (в том числе для организаций).
- Возобновляются медосмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы.
- Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома с 8 до 11 часов, чтобы погулять, сходить в аптеку или магазин, торгующий продуктами питания или товарами первой необходимости.
- Возобновлена работа салонов красоты.
- Разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах с отдельным входом.
- Начинают работать бани и душевые; они могут быть заполнены лишь наполовину.
- Cтоматологии начинают прием пациентов — при условии разведения потока пациентов.
Новосибирская область
- Разрешены прогулки, но нельзя посещать общественные места и детские площадки. Можно гулять вдвоем или всем членам одной семьи, живущим по одному адресу.
- Разрешены занятия спортом на улице при условии, что занимаются не более двух человек, которые соблюдают дистанцию.
- Можно посещать кладбища.
- В городах, кроме Новосибирска, открыты продовольственные рынки.
- Возобновлена работа рекламных агентств и тех, кто проводит спасательные археологические полевые работы.
Орловская область
- Разрешена торговля товарами для сада.
- Открыты большинство рынков и ярмарок. Их можно посетить при соблюдении всех санитарных требований.
Пермский край
- Открыты салоны красоты и парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, компании по ремонту автомобилей и техники.
- Заработали некоторые магазины непродовольственных товаров, в том числе по продаже автомобилей.
- Возобновлена работа многофункциональных центров.
- В Перми открыли доступ в парки и скверы, на набережную и другие места отдыха. Жителям разрешено гулять или заниматься спортом на улице в одиночестве или с членами семьи. Детские площадки находятся под запретом.
Рязанская область
- Закрыты посты контроля на въезде в регион.
- В Рязани общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы.
- Заработали все промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, а также автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки.
Санкт-Петербург
- Возобновлена работа строительных организаций и промышленных предприятий, а также компаний, чья деятельность не ограничена или запрещена. В перечень организаций, которые не могут начать работу, в частности, входят музеи, театры, кафе, бары, бассейны.
Сахалинская область
- Возобновлена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров и компаний сферы услуг.
- Возобновлена работа спортивных секций в специализированных залах и на открытых площадках. Число занимающихся зависит от площади зала.
- В семи районах, где нет заболевших COVID-19, начали работать детсады.
- Там же открылись школы для учеников 11 классов. Школьники и педагоги должны носить маски, в классах могут находиться не более 15 человек. Увеличено время перемен.
- Одновременно с этим въезд в Сахалинскую область ограничен, введены цифровые пропуска.
Севастополь
- Разрешена работа частных медицинских организаций, диагностических центров, лабораторий, цветочных киосков при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
- Возобновлена работа предприятий судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.
- Открыты магазины непродовольственных товаров.
- Разрешен выход в море для маломерных судов при условии, что они не оказывают коммерческие услуги.
Саратовская область
- Начали работу все промышленные предприятия.
Самарская область
- Разрешена торговля непродовольственными товарами в более 20 городах и районах, где меньше всего зарегистрированных случаев COVID-19.
- Там же разрешены индивидуальные занятия спортом на улице.
- Жители этих городов и районов могут гулять на улице, но лишь вдвоем и соблюдая дистанцию. Места массового пребывания людей, в том числе детские площадки, находятся под запретом.
Татарстан
- Отменены пропуска для выхода из дома.
- Режим изоляции рекомендован, но не обязателен, в том числе для людей старше 65 лет.
- На границах 14 городов прекратили работу пункты контроля.
Тульская область
- Разрешено заниматься спортом в определенных парках культуры и отдыха при условии, что участники занятий находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.
- Жителям разрешили гулять в некоторых парках культуры и отдыха. Можно собираться не более двух человек (в том числе с детьми независимо от их количества), необходимо носить маску или респиратор, соблюдать дистанцию.
- Разрешена работа плавательных бассейнов.
- Восстановлена работа парикмахерских, работающих по предварительной записи, при условии, что в помещении одновременно находятся не более пяти человек.
- Возобновлена работа МФЦ и органов ЗАГС, но только по предварительной записи или в электронном виде.
- Разрешена работа объектов розничной торговли площадью менее 200 квадратных метров с отдельным входом.
Тюменская область
- Разрешены прогулки по улицам, но можно гулять только вдвоем. Нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других граждан.
- Можно заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию в пять метров от других людей.
Чечня
- Начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг.
- С 15 мая большинству жителей разрешат «выходить свободно, заниматься своими делами», сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Чувашия
- Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии, что в этом участвуют не более двух человек, которые находятся на расстоянии пяти метров друг от друга.
- Можно гулять на улице, но только вдвоем. Ограничение по количеству не распространяется на родителей с детьми. Люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других граждан. Детские площадки и места массового посещения закрыты.
- Жители обязаны использовать «повязки, маски, респираторы» при поездках в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.
Якутия
- В арктических районах и труднодоступных населенных пунктах отменены все ограничения, разрешены мероприятия до 50 человек.
- В восьми городах заработали компании в сфере услуг, где нет непосредственного контакта с клиентами (например, химчистки или ателье).
- Разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.
- В селах открылись предприятия торговли и парикмахерские.
Ямало-Ненецкий автономный округ
- Возобновлена работа магазинов непродовольственных товаров и предприятий бытовых услуг, в том числе парикмахерские и косметические салоны.
- Жителям разрешено выезжать на охоту при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра.
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