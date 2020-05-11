«Опасно забегать вперед, но и сидеть сложа руки нельзя» Нерабочие дни отменяются, но не совсем. Краткий пересказ пятого обращения Путина по поводу коронавируса

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О борьбе с эпидемией COVID-19

Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — жизнь, здоровье, безопасность людей. Период нерабочих дней длился более шести недель. Мы получили ресурс времени. Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения, а такая перегрузка, как показывает мировой опыт, — причина высокой смертности. Сформирован резерв ИВЛ и другого оборудования. Налажена система тестирования — есть возможность выявить заболевание на ранней стадии, предотвратить тяжелые последствия и не допустить заражения родных и близких. К середине мая удвоим число тестирований. Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему этапу борьбы с эпидемией — выходу из режима ограничений.

О снятии ограничений

«С 12 мая единый нерабочий период для всей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Нельзя допустить срыва, отката назад. Надо действовать тонко». Режим повышенной готовности сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. «Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть!»

Как, в какой последовательности смягчать или сохранять (а может быть, и дополнять) ограничения, будут решать главы регионов. Решения должны быть детально просчитаны. «Опасно забегать вперед, но и сидеть сложа руки нельзя. Надо пройти между Сциллой и Харибдой». С 12 мая нужно создать условия для возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики: строительства, добычи полезных ископаемых. Для тех предприятий, которые не возобновляют работу, сохраняется режим выплаты заработной платы.

О помощи гражданам и бизнесу

Дополнительные выплаты работникам социальных учреждений в течение трех месяцев — до 60 тысяч рублей. По пять тысяч рублей в течение трех месяцев — семьям с детьми до трех лет, единовременная помощь по 10 тысяч рублей на ребенка с трех до 15 лет, пособие по уходу за ребенком увеличить в два раза — до 6750 рублей. Кредитная программа поддержки занятости в пострадавших отраслях — один МРОТ на одного сотрудника в месяц под 2% годовых. Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях — списать все налоги и страховые платежи, кроме НДС. ИП из пострадавших отраслей — налоговый вычет в размере одного МРОТ для страховых взносов в 2020 году. Самозанятым — вернуть налог на доход, уплаченный в 2019 году, и дать один МРОТ «налогового капитала» для выплат налогов за 2020 год.

«Понимаю, подчас сил нет терпеть ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность намного хуже. От каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной привычной жизни. Благодарю вас».

Путин объявил об окончании нерабочего периода Meduza