«Батут работает». Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

Steve Nesius / Reuters / Scanpix / LETA

Глава SpaceX Илон Маск и директор NASA Джим Брайденстайн провели совместную пресс-конференцию по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами на Международную космическую станцию.

Среди прочего журналисты поинтересовались у них, как на американский запуск отреагировали коллеги из России, которые последнее десятилетие монопольно доставляли астронавтов к МКС на «Союзах».

Брайденстайн заявил, что еще не разговаривал с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, но видел поздравления от россиян, которые выражали уверенность, что сотрудничество между США и Россией в космической отрасли продолжится.

После этого Илон Маск со смехом добавил: «Батут работает» («The trampoline is working»), уточнив, что это «внутренняя шутка». «Я знаю», — смеясь сказал глава NASA.

Ответ Маска отсылает к твиту Рогозина 2014 года, предложившего США «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Глава «Роскосмоса» лично пока никак не реагировал на запуск первой пилотируемой миссии SpaceX. От имени корпорации выступил летчик-космонавт и исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Позже несколько твитов о запуске Crew Dragon написал официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко.