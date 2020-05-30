Президент и вице-президент США наблюдают за стартом Crew Dragon. Фотография

Вечером 30 мая компания SpaceX запустила к МКС космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. За историческим событием — первым случаем за девять лет, когда США отправляют людей в космос без участия «Роскосмоса» — наблюдали президент США Дональд Трамп (справа) и вице-президент Майк Пенс.

Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA