Crew Dragon пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту совершил успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией. Прямая трансляция ведется на ютьюб-канале SpaceX.

Crew Demo-2 SpaceX

Crew Dragon — первая пилотируемая миссия для компании Илона Маска. Это также первый с 2011 года пилотируемый полет на собственном корабле для США. Сколько астронавты пробудут на МКС, пока неизвестно. Корабль Dragon не может находиться на орбите больше четырех месяцев.