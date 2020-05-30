SpaceX смогла отправить людей к МКС. Вот как это было Историческое событие
Вечером 30 мая состоялся запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Первую попытку 27 мая прервали за 16 минут до старта из-за плохой погоды. Это первый случай за девять лет, когда астронавтов к МКС доставит американский корабль — и первый случай в истории, когда частная компания доставит людей в космос. «Медуза» вела текстовую трансляцию подготовки к полету и старта.
Спасибо, что были с нами в этот исторический, ужасно нервный, но счастливый вечер! Помните, что мы не можем жить без космоса. Вечное человеческое любопытство обязательно приведет нас на Марс и в глубокий космос. Как говорится, надо только немного потерпеть :)
На этом наша трансляция заканчивается: завтра в 17:27 по Москве Crew Dragon догонит МКС и пристыкуется к ней. А вы можете попробовать свои силы в симуляторе стыковки от SpaceX.
Спасибо, что следили за этим волнительным стартом вместе с нами!
Посмотрим еще раз на сам момент старта
(как и мы все)
Вот так выглядит Crew Dragon после отделения ступеней. Прямо сейчас — где-то над нами
Ну не красота?
Александр Хохлов напоминает, что хотя этот старт большая победа для SpaceX, у компании теперь станет еще больше конкурентов:
«Не стоит забывать, что важность этого полета заключается не только в возвращении NASA в космос, новая концепция программы по созданию коммерческих пилотируемых кораблей США и последние инициативы Дональда Трампа открывает путь частным компаниям на низкую орбиту вокруг Земли. Crew Dragon будет использоваться не только для доставки астронавтов NASA и их партнеров, но для частных заказчиков. NASA выдало разрешение компании Axiom Space на создание коммерческого сегмента МКС из трех модулей. Доставлять частных астронавтов для Axiom Space будут корабли SpaceX. Туристические полеты в космос долго ассоциировались с компанией Space Adventures и Роскосмосом, но скоро в ближнем космосе у них появятся конкуренты: Axiom Space и SpaceX».
Помните игрушечного динозавра, который занимал одно из свободных кресел в Crew Dragon? Он был не пристегнут — и использовался как «детектор невесомости»
Ух! Красивый старт!
Ну в общем активная фаза закончилась, теперь Боба и Дага ждет 19-часовой полет, скоро они смогут даже вздремнуть.
Есть отделение второй ступени
Тяга второй ступени кончилась, и на борту наступила невесомость — чем немедленно воспользовался динозаврик, которого Боб и Даг взяли с собой.
Во второй ступени закончилось топливо, через несколько секунд ее отделят.
Falcon 9 сел на платформе Of Course I Still Love You. Фантастика!
Высота — 200 километров, мы и не заметили как вышли в космос.
Корабль летит со скоростью 10000 км/ч! 🤢
5 минут полет нормальный, тяга второй ступени расчетная.
Момент отделения первой ступени
Отделение первой ступени — есть.
Преодолен звуковой барьер.
Одна минута, полет нормальный.
Ура!!! Невероятно!
Летит!
Старт!
10 секунд
Время -1:00, финальные чекапы.
Полторы минуты. Смотрите вместе с нами
От Фалькона отделяется опора, старт через 2:30
Сейчас «Дрэгон» должен перейти на автономное собственное питание.
5 минут до старта
Мы (и все) затихли в ожидании.
Напомним, как выглядит Crew Dragon изнутри. Очень напоминает монохромные коридоры космического центра в Хьюстоне. Как вы думаете, что лучше — 19 часов в «Драконе» или 6 часов в тесном, но теплом ламповом «Союзе»?
10 минут.
Если старт все-таки произойдет 🤞, полет займет 19 часов. Спустя 12 минут после старта Crew Dragon выйдет на орбиту. Что интересно, у «Союза» это занимает примерно 9 минут. Ощущение при выходе корабля в невесомость космонавты описывают как толчок.
Через примерно пять с половиной часов после взлета астронавты смогут позволить себе восемь часов здорового сна. Стыковка с МКС назначена на 17:27 воскресенья по московскому времени, Crew Dragon пристыкуется к модулю «Гармония». Открытие люка и встреча экипажей запланирована на 19:45. На МКС астронавты пробудут до 4 месяцев (точный срок пока не определен), проводя тесты с кораблем и готовя станцию для первого полноценного экипажа. NASA планирует отправлять экипажи из четырех человек, но корабль способен вместить 7 человек.
Первую ступень ракеты Falcon 9 планируют вернуть на землю, она должна отделиться через две с половиной минуты после старта.
Что ж, мы уже ближе к старту, чем были в прошлый раз — тогда отмена запуска произошла за 16 минут.
15 минут до старта
Если вы смотрите прямую трансляцию, вы можете заметить, что из ракеты валит что-то, похожее на пар. Не переживайте: так и должно быть. Пока все идет по плану.
Российский космонавт Иван Вагнер вчера сфотографировал стартовый комплекс, площадка 39А справа. Именно с нее взлетали «Сатурны», выводившие в космос экспедиции «Аполлонов», и шаттлы. А сегодня там стоит Falcon 9.
Интересное отличие процедуры запуска Crew Dragon на Falcon 9 Block 5 от запуска на российской ракете «Союз-2.1а» в корабле «Союз». Экипаж «Дракона» сначала сажают в корабль, а потом заправляют ракету керосином и кислородом. На Байконуре все наоборот: сначала заправляют ракету топливом, и лишь затем сажают экипаж.
Полчаса до старта.
Есть команда на заправку топливом, осталось уже совсем немного!
Меньше 40 минут до старта. Рукав, соединяющий корабль с техническим зданием (тем, в котором лифт вверх-вниз), отъехал в сторону.
Кажется, старт все-таки состоится! Обновления мы еще будем получать, но пока прогноз оптимистичный.
Мы (и астронавты в Crew Dragon) сидим и ждем новостей о погоде — они должны прийти через 10 минут.
Однажды мне довелось побывать на старте «Союз-ТМА 16-М», на котором в свою годовую экспедицию отправлялись Скотт Келли и Михаил Корниенко. Последний час перед стартом самый нервный, а с учетом изменчивой погоды ожидание просто невыносимо. Вот-вот нам дадут окончательное решение по погоде.
Один час до старта.
Кстати, на двух предыдущих фото видно не только изменившуюся погоду. Вот на что обращает внимание Александр Хохлов:
«Присмотревшись к ракете Falcon 9 Block 5 с Crew Dragon на стартовом столе можно заметить, что у нее нет обтекателей, которые привычны на других фотографиях. А дело в том, что SpaceX использует колпак с механизмом открытия, который закрывает стыковочный узел, а система аварийного спасения конструктивно входит в сам корабль, а не в состав обтекателя, как у российской ракеты „Союз-2.1а“. И возвращаемый аппарат Crew Dragon выдерживает аэродинамические нагрузки при выведении».
Еще более наглядно про изменчивость погоды: две фотографии с разницей в пять минут.
Кажется, погода улучшается, появились просветы в облаках и шанс сегодня взлететь все-таки остается.
Когда Бенкен и Херли еще ехали к ракете, их провожал астронавт Гарретт Райзман с плакатом «Возьмите меня с собой».
Давайте поподробнее поговорим о самих астронавтах, которые участвуют в этом историческом моменте возвращения американцев в космос с американского космодрома на американском корабле.
Бобу Бенкену 49 лет, он бывший-летчик испытатель, подполковник ВВС США. Отобрался в астронавты в 2000 году, и совершил два полета к МКС на шаттлах «Индевор» в 2008 и 2010 году. В целом провел в космосе 29 суток, а еще у него на счету шесть выходов в открытый космос.
Дагу Херли 53 года, и он тоже летчик-испытатель, полковник авиации морской пехоты. Освоил более 25 видов самолетов и налетал больше 4 тысяч часов. Был принят в астронавты в 2000 году, участвовал в группе по реконструкции катастрофы шаттла «Колумбия». Также был представителем NASA в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Два раза летал к МКС на шаттлах в 2008 (этот пуск переносился пять раз!) и 2010 годах. Его налет — 28 суток, а вот в открытый космос Даг не выходил.
Если вы смотрели трансляцию первой попытки запуска Crew Dragon 27 мая, вы можете заметить одно серьезное отличие: в этот раз нигде не видно Илона Маска. Тогда, в среду, он провожал астронавтов и отвечал на вопросы ведущих.
(Александр Хохлов передает, что есть слух, что Маск сейчас в Бока-Чика, где разбирается с аварией прототипа Starship — вчера корабль взорвался во время испытаний).
Зато Дональд Трамп, как и в прошлый раз, летит на мыс Канаверал.
Александр Хохлов обращает внимание на символические аспекты возвращения американцев в космос на своих кораблях:
«Интересно, что Даг Херли был пилотом «Атлантиса» (STS-135) в июле 2011 года, то есть участником последней миссии на шаттлах. Теперь, спустя 9 лет, он пилотирует следующий американский космический корабль, причем стартует на нем с той же пусковой площадки, с которой отправялялся последний шаттл, LC-39A. Ждать следующего полета ему пришлось примерно столько, сколько в среднем ждут своей очереди молодые российские космонавты, придя в отряд Роскосмоса. Но на этом символизм не заканчивается — командир первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing Кристофер Фергюсон был командиром того самого последнего полета «Атлантиса». Starliner стартует, конечно, не сейчас, а ориентировочно в 2021 году. Причем с другой пусковой площадки мыса Канаверал — SLC-41. Она не менее знаменита, — например, оттуда улетели межпланетные «Вояджеры».
В той же трансляции TIME научный редактор Джеффри Клугер сообщает, что при такой погоде под вопросом уже даже заправка ракеты топливом.
В трансляции TIME видно, что почти ничего не видно. Над стартовой площадкой идут дожди, но для старта достаточно будет даже небольшого просветления в облаках. Если погода сегодня снова не позволит провести запуск, то следующая попытка завтра (хотя хотелось бы, чтобы все случилось сегодня!)
Меньше двух часов до старта.
Я уже начал переживать, что в этот раз одно из свободных кресел Crew Dragon не занимает игрушечный динозаврик (или дракончик?). Но присмотрелся — и нет, он снова с Дагом и Бобом!
Пока над стартовой площадкой скапливаются тучи, команда SpaceX завершила работу по закрытию люка Crew Dragon.
Шансы на то, что старт сегодня состоится, все еще 50/50: примерно в то же время, когда он должен состояться, ожидаются грозы, из-за которых все может отмениться. Но пока подготовка проходит штатно.
Астронавты перевели кресла в полетный режим — они будто лежат в них. Теперь перед их глазами три больших сенсорных экрана с информацией о корабле.
Кстати, про то, что видно на камерах. Пока астронавты усаживались на свои места, по трансляции было хорошо видно, как устроена в скафандрах система снимания перчаток. В скафандре SpaceX перчатки, как наверное уже многие знают, несъемные, в отличие от, например, перчаток в «Соколах» (для них даже предусмотрены специальные кармашки на штанинах). Зато в костюмах SpaceX перчатки можно отвернуть, высвободив руки: для этого нужно просто расстегнуть две молнии, внутреннюю с красной «собачкой» и внешнюю с белой, и сложить за запястьем.
Даг на удачу стукается кулаком с одним из помощников!
Интересная, кстати, разница в подготовке и транспортировке космонавтов до стартовой площадки у NASA в этом запуске и у «Роскосмоса». Последний использует для доставки к стартовой площадке автобус: космонавты в скафандрах выходят из гостиницы «Космонавт» в Байконуре, где они проходят карантин, под песню группы «Земляне», прощаются с семьями и заходят в автобус. Никаких броневиков, как впрочем и камер на каждом этапе подготовки к полету — сегодня же мы видим каждый шаг, и это конечно очень круто!
Пока Боб и Даг в креслах, поговорим еще немного о скафандре. Помимо роскошных сапогов, у скафандров SpaceX есть еще одна особенность — на них нет традиционного петча-нашивки с эмблемой миссии. Нашивки NASA на костюмах, конечно, хорошо заметны, но это немного другое.
Объясняет Александр Хохлов: «Обычно на скафандр крепится экипажная эмблема корабля и пэтч экипажа МКС, в который входят космонавты или астронавты. Они были на скафандрах шаттлов, и есть на российских скафандрах „Сокол“. В России даже принято проводить конкурсы на эмблему экипажа корабля. Вот, например, эмблема экипажа Сергея Рязанского».
В твиттере обсуждают меры предосторожности: машину астронавтов сопровождал полицейский кортеж и броневик, а место запуска охраняют боевые вертолеты и военный самолет.
Тем временем Боб и Даг сели в свои кресла в Crew Dragon, а люди в защитных костюмах им помогают. Не могу перестать думать, что это ниндзя.
У Боба что-то застряло в подошве сапога, помощники-инженеры, которые помогают астронавтам сесть в корабль, должны это вынуть, потому что ничего лишнего не должно попасть ни в корабль, ни на МКС. Безбилетников снимают с рейса.
Астронавты приехали к ракете, поднялись на лифте ко входу в капсулу и готовятся войти.
Александр Хохлов напоминает про то, о чем сейчас не хочется и думать, но и не вспомнить нельзя:
Надеемся, что сегодня старт пройдет пройдет без сучка без задоринки, но нельзя пропустить вчерашнее событие, когда на полигоне SpaceX в Бока-Чика (Техас) после успешного прожига двигателя взорвался уже четвертый прототип Starship (номер SN4). По одной из предварительных версий произошла утечка метана, на котором работает новый ракетный двигатель Raptor, из-за не очень качественной сварки. Затем вышло уточнение по поводу взрыва SN4 — была большая утечка кислорода из заправочной системы, то есть ее плохо сварили, не прототип. Символично, что это произошло в неофициальный «День сварщика» в России. Путь в космос не прост и об этом никогда нельзя забывать.
Меньше трех часов до старта.
Всем привет, это Саша Ершов. Пока Тесла с астронавтами едет к ракете, я присоединяюсь к трансляции вместе с нашим другом, популяризатором космонавтики Александрм Хохловым.
Астронавты едут к ракете. В их плейлисте есть «Back in Black» группы AC/DC, сообщают в трансляции.
Херли и Бенкен вышли попрощаться с родными (на расстоянии!) и сели в свою белую Tesla Model X, которая подвезет их к ракете.
Кстати, о скафандрах. Сделаны они на подобие тех, что делают для пилотов-истребителей. Еще они подключаются к кораблю через кабель в кресле, работают радио, микрофоны, поступает воздух. Климат-контроль у этих скафандров заметно лучше, чем у скафандров «Сокол», которые используются для полетов на «Союзах» — в них приходится носить с собой чемоданчик-вентилятор. Но зато в этих скафандрах нельзя снять шлем, а перчатки можно только отвернуть в рукав скафандра.
Астронавты облачились в скафандры и проходят проверку на таких же креслах, которые установлены в космическом корабле. Проверяют все ли герметично, работает ли система подачи воздуха.
Про погоду: после отмены старта в среду в твиттере стали шутить про то, что российские «Союзы» спокойно взлетают, несмотря на бьющие по ним молнии.
Илон Маск ответил на этот твит: «[Ракета] Falcon и [корабль] Dragon могут выдержать множество ударов молний, но мы не думаем, что идти на такой риск будет правильно».
Всем привет, это Саша Горохова, и я сегодня тоже слежу за стартом Crew Dragon. С погодой сегодня все так же не понятно, как и в среду: пока вероятность того, что полет состоится составляет 50%. Но, как и в среду, сводки погоды будут постоянно обновляться. Ночью в районе стартовой площадки прошел шторм.
Прямая трансляция на ютьюбе SpaceX:
И еще кое-что: рубрика «Шапито» отвечает на важный вопрос о сапогах астронавтов. Да, у них есть сапоги!
Астронавты с корабля Crew Dragon носят простые американские сапоги. Все гадают зачем! А мы узнали: ответ убил
У вас есть достаточно времени, чтобы успеть подготовиться к старту. Начните с текста о том, почему это историческое событие:
Пришло время поговорить о том, как SpaceX Илона Маска выигрывает космическую гонку
И послушайте подкаст «Что случилось?» — про американскую и российскую космическую индустрию:
Американцы вот-вот полетят на корабле Илона Маска. Все, российский космос обречен?
А еще вы можете перечитать нашу трансляцию первого запуска (осторожно, спойлеры: сегодня по большей части все будет проходить так же):
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды. Следующая попытка — 30 мая
Добрый вечер! Меня зовут Султан, и сегодня я вместе с моими коллегами Александрой Гороховой и Александром Ершовым буду вести текстовую трансляцию. Старт запланирован на 22:22 по Москве, но мы начнем за пару часов до этого.