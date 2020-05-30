SpaceX смогла отправить людей к МКС. Вот как это было Историческое событие

Давайте поподробнее поговорим о самих астронавтах, которые участвуют в этом историческом моменте возвращения американцев в космос с американского космодрома на американском корабле.

Бобу Бенкену 49 лет, он бывший-летчик испытатель, подполковник ВВС США. Отобрался в астронавты в 2000 году, и совершил два полета к МКС на шаттлах «Индевор» в 2008 и 2010 году. В целом провел в космосе 29 суток, а еще у него на счету шесть выходов в открытый космос.

Дагу Херли 53 года, и он тоже летчик-испытатель, полковник авиации морской пехоты. Освоил более 25 видов самолетов и налетал больше 4 тысяч часов. Был принят в астронавты в 2000 году, участвовал в группе по реконструкции катастрофы шаттла «Колумбия». Также был представителем NASA в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Два раза летал к МКС на шаттлах в 2008 (этот пуск переносился пять раз!) и 2010 годах. Его налет — 28 суток, а вот в открытый космос Даг не выходил.