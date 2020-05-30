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SpaceX смогла отправить людей к МКС. Вот как это было Историческое событие

Вечером 30 мая состоялся запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Первую попытку 27 мая прервали за 16 минут до старта из-за плохой погоды. Это первый случай за девять лет, когда астронавтов к МКС доставит американский корабль — и первый случай в истории, когда частная компания доставит людей в космос. «Медуза» вела текстовую трансляцию подготовки к полету и старта.

Коротко

Во сколько старт: 22:22 по Москве

Кто летит: Дуглас Херли и Роберт Бенкен

Прямой эфир: NASA, SpaceX, TIME.

Саша Горохова

Спасибо, что были с нами в этот исторический, ужасно нервный, но счастливый вечер! Помните, что мы не можем жить без космоса. Вечное человеческое любопытство обязательно приведет нас на Марс и в глубокий космос. Как говорится, надо только немного потерпеть :)

Султан Сулейманов

На этом наша трансляция заканчивается: завтра в 17:27 по Москве Crew Dragon догонит МКС и пристыкуется к ней. А вы можете попробовать свои силы в симуляторе стыковки от SpaceX.

Спасибо, что следили за этим волнительным стартом вместе с нами!

Саша Горохова

Посмотрим еще раз на сам момент старта

Султан Сулейманов

(как и мы все)

Султан Сулейманов
Султан Сулейманов
Султан Сулейманов

Вот так выглядит Crew Dragon после отделения ступеней. Прямо сейчас — где-то над нами

Султан Сулейманов

Ну не красота?

Chris O Meara / AP / Scanpix / LETA
Александр Ершов

Александр Хохлов напоминает, что хотя этот старт большая победа для SpaceX, у компании теперь станет еще больше конкурентов:

«Не стоит забывать, что важность этого полета заключается не только в возвращении NASA в космос, новая концепция программы по созданию коммерческих пилотируемых кораблей США и последние инициативы Дональда Трампа открывает путь частным компаниям на низкую орбиту вокруг Земли. Crew Dragon будет использоваться не только для доставки астронавтов NASA и их партнеров, но для частных заказчиков. NASA выдало разрешение компании Axiom Space на создание коммерческого сегмента МКС из трех модулей. Доставлять частных астронавтов для Axiom Space будут корабли SpaceX. Туристические полеты в космос долго ассоциировались с компанией Space Adventures и Роскосмосом, но скоро в ближнем космосе у них появятся конкуренты: Axiom Space и SpaceX».

Султан Сулейманов

Помните игрушечного динозавра, который занимал одно из свободных кресел в Crew Dragon? Он был не пристегнут — и использовался как «детектор невесомости»

Султан Сулейманов
Саша Горохова

Ух! Красивый старт!

Александр Ершов

Ну в общем активная фаза закончилась, теперь Боба и Дага ждет 19-часовой полет, скоро они смогут даже вздремнуть.

Султан Сулейманов

Есть отделение второй ступени

Александр Ершов

Тяга второй ступени кончилась, и на борту наступила невесомость — чем немедленно воспользовался динозаврик, которого Боб и Даг взяли с собой.

Султан Сулейманов

Во второй ступени закончилось топливо, через несколько секунд ее отделят.

Александр Ершов

Falcon 9 сел на платформе Of Course I Still Love You. Фантастика!

Александр Ершов

Высота — 200 километров, мы и не заметили как вышли в космос.

Саша Горохова

Корабль летит со скоростью 10000 км/ч! 🤢

Александр Ершов

5 минут полет нормальный, тяга второй ступени расчетная.

Султан Сулейманов

Момент отделения первой ступени

Султан Сулейманов
Александр Ершов

Отделение первой ступени — есть.

Александр Ершов

Преодолен звуковой барьер.

Султан Сулейманов
Александр Ершов

Одна минута, полет нормальный.

Саша Горохова

Ура!!! Невероятно!

Султан Сулейманов

Летит!

Александр Ершов

Старт!

Султан Сулейманов

10 секунд

Александр Ершов

Время -1:00, финальные чекапы.

Султан Сулейманов

Полторы минуты. Смотрите вместе с нами

Александр Ершов

От Фалькона отделяется опора, старт через 2:30

Александр Ершов

Сейчас «Дрэгон» должен перейти на автономное собственное питание.

Султан Сулейманов

5 минут до старта

Султан Сулейманов

Мы (и все) затихли в ожидании.

Саша Горохова

Напомним, как выглядит Crew Dragon изнутри. Очень напоминает монохромные коридоры космического центра в Хьюстоне. Как вы думаете, что лучше — 19 часов в «Драконе» или 6 часов в тесном, но теплом ламповом «Союзе»?

Crew Dragon | Interior
SpaceX
Султан Сулейманов

10 минут.

Саша Горохова

Если старт все-таки произойдет 🤞, полет займет 19 часов. Спустя 12 минут после старта Crew Dragon выйдет на орбиту. Что интересно, у «Союза» это занимает примерно 9 минут. Ощущение при выходе корабля в невесомость космонавты описывают как толчок. 

Через примерно пять с половиной часов после взлета астронавты смогут позволить себе восемь часов здорового сна. Стыковка с МКС назначена на 17:27 воскресенья по московскому времени, Crew Dragon пристыкуется к модулю «Гармония». Открытие люка и встреча экипажей запланирована на 19:45. На МКС астронавты пробудут до 4 месяцев (точный срок пока не определен), проводя тесты с кораблем и готовя станцию для первого полноценного экипажа. NASA планирует отправлять экипажи из четырех человек, но корабль способен вместить 7 человек. 

Первую ступень ракеты Falcon 9 планируют вернуть на землю, она должна отделиться через две с половиной минуты после старта.

Султан Сулейманов

Что ж, мы уже ближе к старту, чем были в прошлый раз — тогда отмена запуска произошла за 16 минут.

Александр Ершов

15 минут до старта

Султан Сулейманов

Если вы смотрите прямую трансляцию, вы можете заметить, что из ракеты валит что-то, похожее на пар. Не переживайте: так и должно быть. Пока все идет по плану.

NASA
Саша Горохова

Российский космонавт Иван Вагнер вчера сфотографировал стартовый комплекс, площадка 39А справа. Именно с нее взлетали «Сатурны», выводившие в космос экспедиции «Аполлонов», и шаттлы. А сегодня там стоит Falcon 9.

Александр Ершов

Интересное отличие процедуры запуска Crew Dragon на Falcon 9 Block 5 от запуска на российской ракете «Союз-2.1а» в корабле «Союз». Экипаж «Дракона» сначала сажают в корабль, а потом заправляют ракету керосином и кислородом. На Байконуре все наоборот: сначала заправляют ракету топливом, и лишь затем сажают экипаж.

Султан Сулейманов

Полчаса до старта.

Александр Ершов

Есть команда на заправку топливом, осталось уже совсем немного!

Султан Сулейманов
Султан Сулейманов

Меньше 40 минут до старта. Рукав, соединяющий корабль с техническим зданием (тем, в котором лифт вверх-вниз), отъехал в сторону.

Саша Горохова

Кажется, старт все-таки состоится! Обновления мы еще будем получать, но пока прогноз оптимистичный.

Султан Сулейманов

Мы (и астронавты в Crew Dragon) сидим и ждем новостей о погоде — они должны прийти через 10 минут.

Саша Горохова

Однажды мне довелось побывать на старте «Союз-ТМА 16-М», на котором в свою годовую экспедицию отправлялись Скотт Келли и Михаил Корниенко. Последний час перед стартом самый нервный, а с учетом изменчивой погоды ожидание просто невыносимо. Вот-вот нам дадут окончательное решение по погоде.

Султан Сулейманов

Один час до старта.

Александр Ершов

Кстати, на двух предыдущих фото видно не только изменившуюся погоду. Вот на что обращает внимание Александр Хохлов:

«Присмотревшись к ракете Falcon 9 Block 5 с Crew Dragon на стартовом столе можно заметить, что у нее нет обтекателей, которые привычны на других фотографиях. А дело в том, что SpaceX использует колпак с механизмом открытия, который закрывает стыковочный узел, а система аварийного спасения конструктивно входит в сам корабль, а не в состав обтекателя, как у российской ракеты „Союз-2.1а“. И возвращаемый аппарат Crew Dragon выдерживает аэродинамические нагрузки при выведении».

Султан Сулейманов

Еще более наглядно про изменчивость погоды: две фотографии с разницей в пять минут.

Саша Горохова

Кажется, погода улучшается, появились просветы в облаках и шанс сегодня взлететь все-таки остается.

TIME / YouTube
Султан Сулейманов

Когда Бенкен и Херли еще ехали к ракете, их провожал астронавт Гарретт Райзман с плакатом «Возьмите меня с собой».

Саша Горохова

Давайте поподробнее поговорим о самих астронавтах, которые участвуют в этом историческом моменте возвращения американцев в космос с американского космодрома на американском корабле.

Бобу Бенкену 49 лет, он бывший-летчик испытатель, подполковник ВВС США. Отобрался в астронавты в 2000 году, и совершил два полета к МКС на шаттлах «Индевор» в 2008 и 2010 году. В целом провел в космосе 29 суток, а еще у него на счету шесть выходов в открытый космос.

Дагу Херли 53 года, и он тоже летчик-испытатель, полковник авиации морской пехоты. Освоил более 25 видов самолетов и налетал больше 4 тысяч часов. Был принят в астронавты в 2000 году, участвовал в группе по реконструкции катастрофы шаттла «Колумбия». Также был представителем NASA в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Два раза летал к МКС на шаттлах в 2008 (этот пуск переносился пять раз!) и 2010 годах. Его налет — 28 суток, а вот в открытый космос Даг не выходил.

Боб Бенкен и Даг Херли
Space X
Султан Сулейманов

Если вы смотрели трансляцию первой попытки запуска Crew Dragon 27 мая, вы можете заметить одно серьезное отличие: в этот раз нигде не видно Илона Маска. Тогда, в среду, он провожал астронавтов и отвечал на вопросы ведущих.

(Александр Хохлов передает, что есть слух, что Маск сейчас в Бока-Чика, где разбирается с аварией прототипа Starship — вчера корабль взорвался во время испытаний).

Зато Дональд Трамп, как и в прошлый раз, летит на мыс Канаверал.

Александр Ершов

Александр Хохлов обращает внимание на символические аспекты возвращения американцев в космос на своих кораблях:

«Интересно, что Даг Херли был пилотом «Атлантиса» (STS-135) в июле 2011 года, то есть участником последней миссии на шаттлах. Теперь, спустя 9 лет, он пилотирует следующий американский космический корабль, причем стартует на нем с той же пусковой площадки, с которой отправялялся последний шаттл, LC-39A. Ждать следующего полета ему пришлось примерно столько, сколько в среднем ждут своей очереди молодые российские космонавты, придя в отряд Роскосмоса. Но на этом символизм не заканчивается — командир первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing Кристофер Фергюсон был командиром того самого последнего полета «Атлантиса». Starliner стартует, конечно, не сейчас, а ориентировочно в 2021 году. Причем с другой пусковой площадки мыса Канаверал — SLC-41. Она не менее знаменита, — например, оттуда улетели межпланетные «Вояджеры».

Саша Горохова

В той же трансляции TIME научный редактор Джеффри Клугер сообщает, что при такой погоде под вопросом уже даже заправка ракеты топливом.

Саша Горохова

В трансляции TIME видно, что почти ничего не видно. Над стартовой площадкой идут дожди, но для старта достаточно будет даже небольшого просветления в облаках. Если погода сегодня снова не позволит провести запуск, то следующая попытка завтра (хотя хотелось бы, чтобы все случилось сегодня!)

TIME / YouTube
Султан Сулейманов

Меньше двух часов до старта.

Султан Сулейманов

Я уже начал переживать, что в этот раз одно из свободных кресел Crew Dragon не занимает игрушечный динозаврик (или дракончик?). Но присмотрелся — и нет, он снова с Дагом и Бобом!

NASA
Александр Ершов

Пока над стартовой площадкой скапливаются тучи, команда SpaceX завершила работу по закрытию люка Crew Dragon.

Султан Сулейманов

Шансы на то, что старт сегодня состоится, все еще 50/50: примерно в то же время, когда он должен состояться, ожидаются грозы, из-за которых все может отмениться. Но пока подготовка проходит штатно.

Султан Сулейманов

Астронавты перевели кресла в полетный режим — они будто лежат в них. Теперь перед их глазами три больших сенсорных экрана с информацией о корабле.

Александр Ершов

Кстати, про то, что видно на камерах. Пока астронавты усаживались на свои места, по трансляции было хорошо видно, как устроена в скафандрах система снимания перчаток. В скафандре SpaceX перчатки, как наверное уже многие знают, несъемные, в отличие от, например, перчаток в «Соколах» (для них даже предусмотрены специальные кармашки на штанинах). Зато в костюмах SpaceX перчатки можно отвернуть, высвободив руки: для этого нужно просто расстегнуть две молнии, внутреннюю с красной «собачкой» и внешнюю с белой, и сложить за запястьем.

Саша Горохова

Даг на удачу стукается кулаком с одним из помощников!

Саша Горохова

Интересная, кстати, разница в подготовке и транспортировке космонавтов до стартовой площадки у NASA в этом запуске и у «Роскосмоса». Последний использует для доставки к стартовой площадке автобус: космонавты в скафандрах выходят из гостиницы «Космонавт» в Байконуре, где они проходят карантин, под песню группы «Земляне», прощаются с семьями и заходят в автобус. Никаких броневиков, как впрочем и камер на каждом этапе подготовки к полету — сегодня же мы видим каждый шаг, и это конечно очень круто!

Александр Ершов

Пока Боб и Даг в креслах, поговорим еще немного о скафандре. Помимо роскошных сапогов, у скафандров SpaceX есть еще одна особенность — на них нет традиционного петча-нашивки с эмблемой миссии. Нашивки NASA на костюмах, конечно, хорошо заметны, но это немного другое.

Объясняет Александр Хохлов: «Обычно на скафандр крепится экипажная эмблема корабля и пэтч экипажа МКС, в который входят космонавты или астронавты. Они были на скафандрах шаттлов, и есть на российских скафандрах „Сокол“. В России даже принято проводить конкурсы на эмблему экипажа корабля. Вот, например, эмблема экипажа Сергея Рязанского».

Султан Сулейманов

В твиттере обсуждают меры предосторожности: машину астронавтов сопровождал полицейский кортеж и броневик, а место запуска охраняют боевые вертолеты и военный самолет.

Султан Сулейманов

Тем временем Боб и Даг сели в свои кресла в Crew Dragon, а люди в защитных костюмах им помогают. Не могу перестать думать, что это ниндзя.

Саша Горохова

У Боба что-то застряло в подошве сапога, помощники-инженеры, которые помогают астронавтам сесть в корабль, должны это вынуть, потому что ничего лишнего не должно попасть ни в корабль, ни на МКС. Безбилетников снимают с рейса.

Султан Сулейманов

Астронавты приехали к ракете, поднялись на лифте ко входу в капсулу и готовятся войти.

Александр Ершов

Александр Хохлов напоминает про то, о чем сейчас не хочется и думать, но и не вспомнить нельзя:

Надеемся, что сегодня старт пройдет пройдет без сучка без задоринки, но нельзя пропустить вчерашнее событие, когда на полигоне SpaceX в Бока-Чика (Техас) после успешного прожига двигателя взорвался уже четвертый прототип Starship (номер SN4). По одной из предварительных версий произошла утечка метана, на котором работает новый ракетный двигатель Raptor, из-за не очень качественной сварки. Затем вышло уточнение по поводу взрыва SN4 — была большая утечка кислорода из заправочной системы, то есть ее плохо сварили, не прототип. Символично, что это произошло в неофициальный «День сварщика» в России. Путь в космос не прост и об этом никогда нельзя забывать.

Султан Сулейманов

Меньше трех часов до старта.

Александр Ершов

Всем привет, это Саша Ершов. Пока Тесла с астронавтами едет к ракете, я присоединяюсь к трансляции вместе с нашим другом, популяризатором космонавтики Александрм Хохловым.

Султан Сулейманов

Астронавты едут к ракете. В их плейлисте есть «Back in Black» группы AC/DC, сообщают в трансляции.

Султан Сулейманов

Херли и Бенкен вышли попрощаться с родными (на расстоянии!) и сели в свою белую Tesla Model X, которая подвезет их к ракете.

Саша Горохова

Кстати, о скафандрах. Сделаны они на подобие тех, что делают для пилотов-истребителей. Еще они подключаются к кораблю через кабель в кресле, работают радио, микрофоны, поступает воздух. Климат-контроль у этих скафандров заметно лучше, чем у скафандров «Сокол», которые используются для полетов на «Союзах» — в них приходится носить с собой чемоданчик-вентилятор. Но зато в этих скафандрах нельзя снять шлем, а перчатки можно только отвернуть в рукав скафандра.

Саша Горохова

Астронавты облачились в скафандры и проходят проверку на таких же креслах, которые установлены в космическом корабле. Проверяют все ли герметично, работает ли система подачи воздуха.

Султан Сулейманов

Про погоду: после отмены старта в среду в твиттере стали шутить про то, что российские «Союзы» спокойно взлетают, несмотря на бьющие по ним молнии.

Илон Маск ответил на этот твит: «[Ракета] Falcon и [корабль] Dragon могут выдержать множество ударов молний, но мы не думаем, что идти на такой риск будет правильно».

Саша Горохова

Всем привет, это Саша Горохова, и я сегодня тоже слежу за стартом Crew Dragon. С погодой сегодня все так же не понятно, как и в среду: пока вероятность того, что полет состоится составляет 50%. Но, как и в среду, сводки погоды будут постоянно обновляться. Ночью в районе стартовой площадки прошел шторм.

Султан Сулейманов

Прямая трансляция на ютьюбе SpaceX:

Султан Сулейманов
Даг Херли (слева) и Боб Бенкен
Kim Shiflett / NASA
Султан Сулейманов

И еще кое-что: рубрика «Шапито» отвечает на важный вопрос о сапогах астронавтов. Да, у них есть сапоги!

Астронавты с корабля Crew Dragon носят простые американские сапоги. Все гадают зачем! А мы узнали: ответ убил

Султан Сулейманов

У вас есть достаточно времени, чтобы успеть подготовиться к старту. Начните с текста о том, почему это историческое событие:

Пришло время поговорить о том, как SpaceX Илона Маска выигрывает космическую гонку

И послушайте подкаст «Что случилось?» — про американскую и российскую космическую индустрию:

Американцы вот-вот полетят на корабле Илона Маска. Все, российский космос обречен?

А еще вы можете перечитать нашу трансляцию первого запуска (осторожно, спойлеры: сегодня по большей части все будет проходить так же):

Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды. Следующая попытка — 30 мая

Султан Сулейманов

Добрый вечер! Меня зовут Султан, и сегодня я вместе с моими коллегами Александрой Гороховой и Александром Ершовым буду вести текстовую трансляцию. Старт запланирован на 22:22 по Москве, но мы начнем за пару часов до этого.