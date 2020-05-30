SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС. Главное

Chris O Meara / AP / Scanpix / LETA

Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном 30 мая успешно стартовал с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Запуск осуществили со второй попытки: 27 мая его отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды. Через 12 минут после старта Crew Dragon вышел на низкую околоземную орбиту. Корабль, разработанный компанией SpaceX, вывела в космос ракета-носитель Falcon 9. Ее первую ступень посадили на платформу в Атлантическом океане.

Первый полет Crew Dragon с астронавтами к МКС Meduza

На орбите Crew Dragon проведет около 19 часов. За это время он скорректирует ее так, чтобы начать сближение с МКС (изначально орбита корабля будет ниже, чем орбита станции). От старта до стыковки капсулы и станции пройдет около суток. Стыковка с МКС запланирована в автоматическом режиме. Во время полета экипаж Dragon частично задействует и ручное управление, чтобы проверить его на случай, если когда-нибудь астронавтам придется отказаться от беспилотного режима (например, при нештатных ситуациях).

Сколько времени астронавты пробудут на МКС, NASA определит позднее. Dragon не может находиться на орбите больше четырех месяцев: его солнечные панели разрушаются от долгого пребывания в космосе. При возвращении корабль также в автоматическом режиме отстыкуется от МКС. Crew Dragon приводнится у побережья Флориды, где астронавтов заберет судно компании SpaceX и доставит в Космический центр имени Кеннеди.

Для SpaceX это первый пилотируемый полет в космос. Впервые в истории миссию выполняет частная компания. Контракт стоимостью 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon NASA и SpaceX заключили в 2014 году. Предполагалось, что SpaceX начнет пилотируемые полеты к МКС в 2017 году, но после нескольких аварий носителя Falcon сроки выдачи всех разрешений для компании несколько раз сдвигались.

Следующий пилотируемый полет Dragon планируется на начало осени 2020 года. Экипаж будет состоять уже из четырех человек. На МКС отправятся астронавты NASA Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японский астронавт Соити Ногучи.

Космическая программа SpaceX Теперь мы находимся здесь. SpaceX — еще на шаг ближе к покорению Марса

Для США это первый с 2011 года пилотируемый космический полет на собственном корабле — после завершения программы . Капсула нужна NASA, чтобы отказаться от отправки людей на МКС российскими «Союзами». После закрытия программы шаттлов в 2011 году это единственный способ попасть на станцию. В 2019 году одно место для астронавта на «Союзе» при каждом запуске стоило, по оценке генерального инспектора NASA, 86 миллионов долларов (.pdf). Стоимость одного полета Dragon инспектор оценивал в 55 миллионов долларов за каждого члена экипажа.

Глава NASA Джим Брайденстайн после запуска поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку космической программы.

В рамках коммерческого сотрудничества NASA намерено задействовать SpaceX в лунной программе. SpaceX для этого работает над кораблем Starship, пока предполагается, что он сможет доставить на Луну людей в 2024 году.

Татьяна Пашкова