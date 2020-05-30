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Теперь мы находимся здесь. SpaceX — еще на шаг ближе к покорению Марса

Источник: Meduza
У людей, следящих за успехами и неудачами SpaceX, есть полушутливый <a href="https://thealphacentauri.net/17873-%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8c/" target="_blank">список</a> достижений, которые, как кажется скептикам, недосягаемы для частной космической компании. Вечером 30 мая SpaceX удалось продвинуться на еще один шаг вперед — она впервые отправила астронавтов к МКС. Кстати, ГПО на картинке — это геопереходная орбита.
У людей, следящих за успехами и неудачами SpaceX, есть полушутливый список достижений, которые, как кажется скептикам, недосягаемы для частной космической компании. Вечером 30 мая SpaceX удалось продвинуться на еще один шаг вперед — она впервые отправила астронавтов к МКС. Кстати, ГПО на картинке — это геопереходная орбита.

Фото в анонсе: SpaceX