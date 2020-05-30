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Теперь мы находимся здесь. SpaceX — еще на шаг ближе к покорению Марса
19:36, 30 мая 2020
Источник: Meduza
У людей, следящих за успехами и неудачами SpaceX, есть полушутливый
список
достижений, которые, как кажется скептикам, недосягаемы для частной космической компании. Вечером 30 мая SpaceX удалось продвинуться на еще один шаг вперед — она впервые отправила астронавтов к МКС. Кстати, ГПО на картинке — это геопереходная орбита.
Фото в анонсе: SpaceX
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