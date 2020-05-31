Илон Маск поет про Землю в иллюминаторе: посмотрите самый актуальный дипфейк после запуска Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции. Маска поздравляют с успешным запуском — кто словами, а кто дипфейками с его участием. Просто посмотрите: глава SpaceX поет песню «Трава у дома» в образе участника группы «Земляне». В 2009 году «Роскосмос» как раз присвоил песне статус гимна российской космонавтики. Дипфейк получился убедительным — в него легко поверить еще и потому, что последние несколько лет Маск много пишет на русском. Должен же он был когда-нибудь запеть!

kolpekzad

Сравнить с оригинальной версией видео можно ниже.

Земляне — Трава у дома aaasssdd100