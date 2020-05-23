Илон Маск признался в любви к русскому языку. Конечно же, по-русски

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь (так уже было, причем не раз!) ответил по-русски на мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Но в этот раз он еще и признался в симпатиях к русскому языку.

22 мая предприниматель ответил на комментарий пользователя твиттера coollstranger, упомянувшего его в своем сообщении. «Мне очень нравится звучание русского языка», — написал Маск.

В ответ на сообщение он получил множество твитов, в том числе по-русски. Один из комментаторов предложил Маску быстро произнести одно из самых длинных слов в русском языке.

Другой пользователь потребовал доказательства.

Кто-то написал, что Маск будет удивлен русскому мату (осторожно, в этих сообщениях и правда есть мат). Жители Украины напомнили, что украинский язык ничем не хуже. А лучший ответ, на наш взгляд, дала пользователь LynxLV, показавшая Маску икону с его изображением (впрочем, кажется, Маск ее уже видел).