Илон Маск попытался купить домен pravda.com, но он оказался занят «Украинской правдой». Пришлось купить pravduh.com!

Основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в твиттере о попытках купить домен Pravda.com — вероятно, для своего проекта Pravda, который позволит пользователям интернета оценивать правдивость журналистов и СМИ.

Предприниматель обнаружил, что доменное имя pravda.com уже занято — Илон Маск счел, что его «используют русские».

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

В действительности адрес pravda.com принадлежит украинскому изданию «Украинская правда». Российские СМИ используют сайты gazeta-pravda.ru («Правда», печатный орган ЦК КПРФ) и pravda.ru (холдинг «Правда.ру»).

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Вскоре Илон Маск понял свою ошибку и стал искать способы обойти это препятствие. Читатели в твиттере предлагали изобретателю купить Украину, но Маск нашел другое решение — зарегистрировав созвучное доменное имя Pravduh.com (это несуществующее слово должно читаться не как «правдух», а скорее как «правДА»). Междометие duh используется в английском для подтверждения очевидного факта.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Пока что по адресу pravduh.com ничего нет.

О намерении запустить проект Pravda Илон Маск объявил 23 мая. Как именно он будет работать, неясно. По одной из версий, идея создать сайт, который боролся бы с ботами и позволял читателям определять достоверность информации, могла быть вызвана критическими статьями в СМИ об автомобилях Tesla.