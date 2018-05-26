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Илон Маск попытался купить домен pravda.com, но он оказался занят «Украинской правдой». Пришлось купить pravduh.com!

Meduza
08:50, 26 мая 2018

Основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в твиттере о попытках купить домен Pravda.com — вероятно, для своего проекта Pravda, который позволит пользователям интернета оценивать правдивость журналистов и СМИ.

Предприниматель обнаружил, что доменное имя pravda.com уже занято — Илон Маск счел, что его «используют русские».

Попытался купить Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, русские уже его используют

В действительности адрес pravda.com принадлежит украинскому изданию «Украинская правда». Российские СМИ используют сайты gazeta-pravda.ru («Правда», печатный орган ЦК КПРФ) и pravda.ru (холдинг «Правда.ру»).

Оказывается, pravda.com принадлежит Украине. Почему-то Россия решила меня не поправлять

Вскоре Илон Маск понял свою ошибку и стал искать способы обойти это препятствие. Читатели в твиттере предлагали изобретателю купить Украину, но Маск нашел другое решение — зарегистрировав созвучное доменное имя Pravduh.com (это несуществующее слово должно читаться не как «правдух», а скорее как «правДА»). Междометие duh используется в английском для подтверждения очевидного факта.

Проблема решена, получилось купить pravduh.com! Поехали!

Пока что по адресу pravduh.com ничего нет.

О намерении запустить проект Pravda Илон Маск объявил 23 мая. Как именно он будет работать, неясно. По одной из версий, идея создать сайт, который боролся бы с ботами и позволял читателям определять достоверность информации, могла быть вызвана критическими статьями в СМИ об автомобилях Tesla.

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