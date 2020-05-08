Чип-чип-чип-чипирование! Мы придумали конспирологическую теорию про чипирование и Чипа с Дейлом, но не смогли увязать все факты. На помощь!

Disney

В апреле «Медуза» выпустила инструкцию, как придумывать теории заговора. В том же месяце в мультсериале «Утиные истории» появились Чип и Дейл. Уже в мае все заговорили, что Билл Гейтс хочет чипировать всех на свете. Специально для вас мы собрали факты, из которых нужно выстроить убедительную теорию заговора. Эти факты можно переосмыслять и всячески дополнять. Главное свести все так, чтобы в итоге получилась действительно логичная и убедительная версия. Расскажите ее нам. Здесь точно что-то нечисто. Следите за мыслью.

Март 2015 ГОДА

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Билл Гейтс во время выступления на конференции TED заявляет, что человечество не готово к следующей эпидемии.

TED

август 2017 ГОДА

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Выходит первая серия перезапуска «Утиных историй».

Disney XD

декабрь 2019 ГОДА

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В Ухане регистрируют первые случаи пневмонии неизвестного типа. Это коронавирус.

Март 2020 ГОДА

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Всемирная организация здравоохранения объявляет, что коронавирусная инфекция переросла в пандемию.

Апрель 2020 года

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Четвертого апреля начинается третий сезон «Утиных историй». В тот же день «Медуза» выпускает инструкцию по тому, как придумать теорию заговора.

Май 2020 года

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Режиссер Никита Михалков обвиняет Билла Гейтса в том, что тот планирует под видом вакцины от коронавируса чипировать землян.

Все шутят про чипирование, многие вспоминают мультсериал про Чипа и Дейла. «Билл Гейтс заявил, что вживляться в голову будет не только чип, но и Дейл. А некоторым еще и Гайка!»

Стоп! Отмотаем назад — на апрель 2020 года

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Чип и Дейл действительно ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Говорящие бурундуки появляются в третьей серии третьего сезона «Утиных историй». Но в России это мало кто замечает — до тех пор, пока Михалков не выпускает передачу о чипировании.

Plastic Shitlord

СНОВА МАЙ 2020 года

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«Медуза» начинает что-то подозревать…

Максим Иванов при участии Владимира Цыбульского