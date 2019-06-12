Чип и Дейл вновь спешат на помощь! Disney объявил о перезапуске мультсериала

Компания Disney объявила, что перезапустит мультсериал «Чип и Дейл». Всего выйдет не менее 39 серий, каждая из которых будет идти семь минут. В Disney отметили, что в мультсериале бурундуки не будут говорить, шоу выйдет в «классическом комедийном стиле».

«Чип и Дейл» выйдет на стриминговом сервисе Disney+, запуск которого запланирован на ноябрь 2019 года. Дату выхода сериала пока не называли.

Одновременно с этим Disney сообщил о выходе нового анимационного мультсериала «Monsters at Work», основанного на мультфильме «Корпорация монстров». Действие разворачивается спустя полгода после выхода событий оригинального мультфильма Pixar. Анимационный сериал выйдет в 2020 году на стриминговом сервисе Disney+.

Мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» выходил в 1989-1990 годах. Всего было показано 65 эпизодов.

Мультфильм «Корпорация монстров» вышел в 2001 году. Он получил «Оскар» в номинации «Лучшая музыка». В 2013 году вышел приквел мультфильма «Университет монстров».