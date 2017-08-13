Вышли новые «Утиные истории». Woo-oo!

Канал Disney XD 12 августа выпустил пилотную серию новых «Утиных историй», которая называется «Wоо-оо» и длится 21 минуту. Официально показы мультсериала в еженедельном режиме начнутся 23 сентября.

Посмотреть первую серию можно здесь.

Opening Theme | DuckTales | Disney XD Disney XD

«Утиные истории» — римейк одноименного мультсериала Walt Disney, который выходил с 1987 по 1990 годы. Перезапуск шоу приурочен к 30-летию мультика. В новом сериале звучит та же основная музыкальная тема, что и в оригинале, — песня Duck Tales, написанная Марком Мюллером. В новых «Утиных историях» Скруджа Макдака озвучивает Дэвид Теннант из сериала «Доктор Кто».