Думаете, чипирование Билла Гейтса не связано с возвращением Чипа и Дейла? Хе-хе, ошибаетесь! Теории заговора от читателей «Медузы». Много

Buena Vista / Everett Collection / Vida Press

Мы попросили читателей придумать свою теорию заговора, основанную на выступлениях Билла Гейтса и выходе «Утиных историй». Главный вопрос такой: как чипирование Билла Гейтса связано с возвращением Чипа и Дейла. Оказывается, что и это можно объяснить. По крайней мере, у читателей получилось.

Перед началом — врубаем на полную!

Чип и Дейл спешат на помощь Cartoon Nostalgia

Павел

Билл Гейтс на самом деле гигантский бурундук. Скрудж Макдак из «Утиных историй» — символ мирового финансового правительства бурундуков, естественно, тайного. А появление Чипа и Дейла в мультике — сигнал для начала чипирования, результатом которого станет раскрытие могущественными гигантскими бурундуками себя и управление всеми чипированными людьми в своих интересах. Конечно же, наживы и вечного господства. УХАХА! (Это зловещий смех за кадром).

Василий

Билл Гейтс понял, что что бы он ни придумал — его раскроют. Поэтому еще давно он приложил руку к созданию искусственного интеллекта, научил его распознавать человеческую логику и дал затем задачу: разработать план, который никто не распознает. В итоге, когда обвинения в адрес Билла Гейтса достигают пика, появляются Чип и Дейл, и никто (ни люди, знающие Истину, ни скептики) не может увязать выход мультсериала с основателем Microsoft. Но теперь все начинают обсуждать не чипирование, а Чипа и Дейла! Пока публика отвлечена шутками и антиконспирологией, у Билла Гейтса снова развязаны руки и он может закончить выполнение своего коварного плана.

Ксения

Элементарно! Вам знакома концепция окна Овертона? Появление ЧИПа и Дейла (он не так важен) связано с попыткой мирового правительства нормализовать использование слова «чип» в общественном дискурсе. Они нацелены на самых уязвимых людей — маленьких детей, а также на их родителей. То есть на тех, у кого вопрос вакцинации стоит особенно остро! А если еще и в кабинете для вакцинации будут любимые персонажи — все так и будут думать: «Ну, подумаешь, прививка, подумаешь, чип». Родители и дети будут в очередь на прививку бежать!

Тим

В практиках медиаманипулирования есть такой прием — погрузить человека во время, когда он был счастлив и беззаботен, в детство например. Поклонникам Чипа и Дейла сейчас в районе 30 лет — расцвет сил. Ностальгические воспоминания о детстве с песнями из диснеевских мультов вкупе с созвучным процессу именем героя снижают подсознательную планку сопротивления, и взрослый самодостаточный тридцатилетний готов прочипироваться сам, и чипировать детей с тем же усердием, с каким хочет заставить их прочувствовать моменты счастья из его детства — посмотреть мультик «Чип и Дейл».

Роман

На самом деле все понятно любому образованному человеку. Появление бурундуков — это сигнал всем причастным к чипированию. Что скоро начнется следующая фаза после эпидемии коронавируса — а именно установка чипов под видом вакцины от вируса.

Павел

Все проще, друзья. Своим появлением Чип и Дейл сообщают мировому правительству, что все уже готово. Поясняю: Чип и Дейл сами по себе условный знак. Суть в том, что Чип — это сам чип, чипирование, а Дейл — стадия. «Дейл» созвучно с английским deal. Itʼs a deal — по рукам, дело сделано. Далее, видимо, следующий этап. Коронавирус вычистит слабых и оставит только сильных, здоровых, чипированных рабов. Chipʼn«deal.

Антон

Элементарно. Нам через детей аккуратно внедряют мысль, что чип, вполне себе компьютерный, спешит на помощь и они вместе с Дейлом (dale — долина, конечно же, Кремниевая) спасут человечество от жутких эпидемий, бедности, голода. Скрудж тоже неспроста — он же богач, метафора всего, что могут дать деньги. Все богатые слои будут спасены чипированием из долины.

Владимир

Разгадку стоит искать среди создателей сериала, одним из главных сценаристов которого было Свердлоу. Стоит ли напоминать, что одним из создателей советского государства, правопреемницей которого является Российская Федерация, являлся Яков Свердлов, умерший 16 марта 1919 от испанского гриппа, после того как обнулил учредительное собрание и разработал первую Конституцию!

Игорь

Говорящие бурундуки появляются в третьей серии третьего сезона «Утиных историй». 3 — 3. А полное имя Гейтса — William Henry Gates III, и тут 3! 333 — это половина 666! Кроме того, Gates — с английского «ворота», а на заставке мультика Чип и Дейл появляются в арке (воротах).

Артем

За всем этим стоит Рокфор, ведь цель чипирования — контроль над СЫЫЫЫРом. А что такое на самом деле этот СЫЫЫР, нам еще предстоит узнать.

Чип и Дейл. Сырная зависимость Рокфора Ananasper

Илья

Да тут все ясно как день! Гейтс понял, что люди начали догадываться, и сработал на упреждение. Сейчас начнут развертывать мощную рекламную кампанию «ЧИПа и Дейла». Этот информационный шум затруднит распространение информации о ЧИПировании людей. И когда люди будут набирать в гугле (он тоже за Гейтса) запросы о ЧИПировании, то сначала будут получать подсказки о ЧИПе и Дейле. И вообще ЧИП — Человеческо-Истребительная Программа. Одна надежда на «Яндекс». Хотя он тоже может воспользоваться моментом и заглушить информацию об очередном закручивании ГАЕК.

Святослав

Как известно, самые страшные эпидемии в человеческую популяцию приносили грызуны. Но их всегда удавалось побеждать. В этот раз серые кардиналы оказались хитрее. Передав вирус своей кузине, летучей мыши из Ухани, Чип и Дейл вернулись домой, в лабораторию Билла Гейтса. Ничего не подозревающий меценат продолжает исследования вакцины, в которую хитроумные хвостатые уже заложили страшный код контроля над разумом двуногих.

Полина

Билл Гейтс, как почетный член тайного правительства, конечно же, имеет влияние на студию «Дисней» и собирается зомбировать молодое поколение россиян с помощью тайных знаков и двадцать пятых кадров, зашифрованных в новых сериях мультфильма, которые будут транслироваться на частоте 5G. Таким образом, дети уже будут зомбированы и добровольно пойдут чипироваться, когда вырастут.

Дмитрий

Рассудим. В России много мышей-полевок. В Америке — бурундуков. Это не точно, но это не важно. В конце концов, мухи есть точно везде. Билл раздаст мышкам задание, потому что в лабораториях уже давно чипировали мышей-предводителей. Вспомните хотя бы бесконечные опыты над ними, ясно же. Предводители дадут задание своим генералам, те — по полковникам, те — по лейтенантам и солдатам. И мыши, и бурундуки будут выходить на улицы. Так как всех людей с улиц убрали, препятствий практически не будет. Они добегут до цели очень быстро. А цель их — рестораны, которые в основном сейчас закрыты. Они проберутся на кухни и обработают специальным жидким гелем все сковороды и кастрюли. Жидкое вещество Билл раздал им заранее. Потом, когда рестораны откроют и повара начнут готовить, под воздействием тепла вещество вступит в реакцию с продуктами, и мини-роботы, которых видно только под микроскопом, войдут в клетки пищи. Человек съел пищу — роботы попали в организм.

Билл сделал свое дело.

Так, перерыв на тест!

Проверяем, как хорошо вы различаете известных людей и вымышленных персонажей, которых невозможно представить по отдельности

Лена

Это же очевидно! Первые серии «Чипа и Дейла» в России были показаны в начале 1991 года. А уже в конце того же года распался СССР. Совпадение? Не думаю! Итак, американцы создали сериал, где с помощью двадцать пятого кадра провоцировали кризис. Когда он случился, показ сериала прекратили и возобновили… в 1999 году. Конечно же, чтобы усугубить последствия дефолта! Но затем к власти пришел Владимир Владимирович Путин. Он открыто противостоял американскому зомби-мультику (так называемая античипидейловая кампания, материалы по которой до сих пор засекречены). На протяжении 20 лет ему удавалось сдерживать натиск американских мультипликаторов, финансируемых лично Биллом Гейтсом. Но удержать не удалось, и теперь Билл Гейтс собирается предпринять новые меры — провести ЧИПирование с целью порабощения россиян! Чип и Дейл ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

Денис

Профессор Нимнул пробрался в нашу реальность с очередным коварным планом. Переоделся в органический костюм «Никита Михалков», так как он ему идеально подходил. Старый хозяин костюма в свою очередь заразился «короной». Изначально профессор, конечно же, хотел костюм «Билл Гейтс», но того так просто не возьмешь. Обидчивый профессор просто перевел стрелки на Билла, хотя сам втайне проворачивает свой план с неконтактным чипированием населения через телевизор и ютьюб. Ох, если бы он знал, что методичка Кашпировского — профанация… И скоро он встретится со своими вечными врагами. Чип и Дейл спешат на помощь!

Елена

Все очевидно! В 2011 году умирает Стив Джобс, в этом же году в совет директоров «Эппл» входит Роберт Айгер, президент и CEO «Диснея», который, очевидно, является засланным казачком Джобса! Вместе они разрабатывают план по захвату планеты посредством всех самых известных и используемых компьютерных технологий, вербуя айтишников по всему миру. В 2015-м в словах Гейтса зашифрован код-послание для всех, кто еще может примкнуть к Великому плану, а перезапуск «Утиных историй» — это тайный знак для начала подготовки к операции. Серия с участием Чипа — это, очевидно, финальный аккорд: Великий план выходит на финишную прямую… НО они не до конца понимают, с кем имеют дело, истинный борец со звенящей пошлостью, Никита Сергеевич оказался им не по зубам и успел предупредить всех нас о надвигающейся опасности! И теперь все, что нам остается, — это наблюдать за битвой титанов… и хорошенько запастись попкорном. Тем более что из дома все равно выходить нельзя.

Возможно, дело в песне!

Татьяна

Пролог

Билл Гейтс уже давно готовился к этой акции, еще с того момента, как получил в детстве «Протокол Сионских мудрецов» и стал посланником Антихриста, не зря же на широкую аудиторию не выходили «Виндоус 6» и «Виндоус 9» (перевернутая 6), тем самым он отводил от себя подозрения, но с выступлением на TED он промахнулся, думал, что не заметят, ха-ха!

Глава 1

«Дисней» и «Майкрософт» — казалось бы, чем могут быть связаны две гигантские американские корпорации, кроме конкуренции, но если вбить в гугл «Дисней и Майкрософт», можно увидеть новости о плотном сотрудничестве этих двух компаний и общих проектах. Это открытие помогает понять, что возвращение известных мультяшных спасателей произошло неспроста!

Глава 2

Вернемся немного назад

Думаю, что каждому известно, как Ельцин выиграл свою кампанию по принятию Конституции, применяя звуковой гипноз к сотням тысяч россиян в общественном транспорте, когда все купленные правительством дикторы постоянно делали упор на слове ДА.

Глава 3

Биллу Гейтсу передали эту секретную разработку звукового гипноза, и теперь он использует ее через своих партнеров «Дисней». Эксплуатируя ностальгию по старым героям, он пытается навязать идею, что чипирование — это хорошо, ведь Чип, герой мультика, ассоциируется только с чем-то хорошим, а простая и легко запоминающаяся мелодия только усиливает этот эффект. И скоро миллионы людей, дружно распевая «Чип-чип и Дейл к нам спешат», пойдут ставить себе чипы и станут орудием дьявола.

Конец!