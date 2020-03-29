Вышла аниме-короткометражка по «Рику и Морти». Посмотрите на сражение Рика-самурая с ниндзя-Риками, пока ждете новых серий

Пятую серию четвертого сезона «Рика и Морти» показали 15 декабря 2019-го, после чего шоу ушло на перерыв. Создатели говорили, что новый эпизод точно выйдет в 2020 году, но не называли даже месяц. Российский телеканал 2×2, который показывает «Рика и Морти», сообщал, что шоу может вернуться в мае.

Точная дата продолжения неизвестна до сих пор, но 29 марта на ютьюб-канале появилась пятитиминутная аниме-короткометражка «Самурай и Сегун». В ней Рик-самурай сражается с отрядом ниндзя-Риков.

Adult Swim

Короткометражка является отсылкой к известной манге Lone Wolf & Cub («Одинокий волк и его ребенок»). На создание короткометражки ушел год. За 10 часов видео набрало больше миллиона просмотров на ютьюбе.